Обновленный состав наблюдательного совета Нафтогаза: кого назначило правительство Украины
- Правительство Украины назначило обновленный состав наблюдательного совета Группы Нафтогаз, состоящий из шести членов, четыре из которых являются независимыми международными специалистами.
- Отбор членов совета состоялся с соблюдением открытой и конкурентной процедуры.
В понедельник, 2 марта, правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета Группа Нафтогаз. Он делался на основании представления номинационного комитета.
Кто вошел в состав обновленного наблюдательного совета Нафтогаза?
Наблюдательный совет состоит из шести членов, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Независимые международные члены – это Роберт Шлешинский, Эрик Расмуссен, Данкан Найтингейл, Тор Мартин Анфиннсен. Как рассказала Свириденко, все они специалисты с многолетним опытом работы в энергетическом секторе.
Отбор состоялся с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры – с учетом профессиональных заслуг кандидатов,
– говорится в заметке премьер-министра.
- Роберт Шлешинский (Польша) – эксперт по корпоративному управлению и энергетике.
- Эрик Расмуссен (Дания) – специалист в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в НАК "Нафтогаз Украины".
- Данкан Найтингейл (Канада) – специалист специализируется на операционном управлении добычей и развитии энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР.
- Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) – занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрение европейских стандартов.
Представители государства в наблюдательном совете:
- Анна Артеменко – заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
- Константин Марьевич – государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).
Параллельно завершаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли – "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС Украины" и других,
– отметила Юлия Свириденко.
Обратите внимание! Председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий написал в Facebook, что членов Наблюдательного совета планово переизбрали после окончания полномочий предыдущего состава 26 января 2026 года.
Что еще следует знать украинцам?
- В ноябре 2025 года во время заседания правительство утвердило план действий для обновления состава наблюдательных советов. В частности параллельно должна была происходить полная проверка финансовой деятельности, о чем рассказывал президент Украины Владимир Зеленский.
- Однако народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в системе энергетики Украины сохранялось влияние людей, которые связаны с Тимуром Миндичем. Он считает, что отдельные участники этих процессов и дальше принимали решения.