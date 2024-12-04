Вместо Чернышова: СМИ рассказали, кто временно возглавит "Нафтогаз"

Наблюдательный совет группы "Нафтогаз" назначил исполняющего обязанности председателя правления компании. По данным СМИ, им стал Роман Чумак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду". Отмечается, что до этого Чумак занимал должность директора финансовой группы в структуре компании.

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Кто стал исполняющим обязанности главы "Нафтогаза"

По данным источников СМИ, наблюдательный совет 7 голосами назначил исполняющим обязанности главы "Нафтогаза" Романа Чумака.

Также наблюдательный совет согласовал начало процесса отбора нового руководителя. Отмечается, что его планируют завершить до конца первого квартала 2025 года.

С 4 ноября 2022 года должность главы "Нафтогаза" занимал Алексей Чернышов. Однако 3 декабря Верховная Рада назначила Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Украины. "За" проголосовали 237 народных избранников. В 2020 – 2022 годах также Чернышов был министром развития общин и территорий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал создание нового Министерства объединения украинцев.