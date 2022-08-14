Правильный шаг, – Фурса объяснил, для чего Нацбанк скрыл табло с курсами валют

Национальный банк запретил писать курс валют на табло обменников. Такой шаг не может повлиять на курс доллара в краткосрочной перспективе, но у него есть своя цель.

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он также добавил, что на курс, вероятнее всего, повлияли другие меры Нацбанка, например, увеличение предложения доллара в наличном сегменте.

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Он объяснил, что регулятор разрешил банкам продавать больше валюты. Теперь они могут купить доллар на безналичном рынке и продать на наличном.

Курс на табло оказывал давление на украинцев

Сергей Фурса отметил, что один из главных факторов давления на гривну во время войны – это психологический. И он будет оставаться до завершения войны.

По его словам, обменники давили на людей. Наблюдая каждый день, как цифры меняются, люди начинали паниковать. "Национальный банк ввел регуляцию, которая сняла это психологическое давление с людей", – объяснил инвестиционный банкир.

Сейчас, если человека действительно интересует курс валют – он может проверить его в интернете или зайти в обменник и узнать.

Нацбанк сделал так, чтобы курс не находил вас, не вызывал таких панических настроений у тех людей, которые вообще ни сном ни духом что там на валютном рынке. Поэтому это правильный шаг,

– подчеркнул Сергей Фурса.

Сергей Фурса об экономической ситуации в стране: смотрите видео

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Экономика Украины в условиях войны

Агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины до ограниченного дефолта. Причиной стала отсрочка платежей по государственному долгу на два года. Продление сроков погашения всех суверенных еврооблигаций помогут нашей стране сэкономить около 6 миллиардов долларов. Но рейтинговые агентства полагают, что это дефолт.

Ухудшение кредитного рейтинга Украины фактически ничего не означает. Поддержка от международных партнеров типа США, ЕС, Всемирного банка и МВФ не изменится из-за ухудшения кредитного рейтинга. Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он заметил, что в Украине война – и все это понимают.

В условиях военного положения в первую очередь правительство выделяет средства на нужды обороны. Однако все планируемые увеличения прожиточного минимума и социальных выплат будут введены вовремя. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, до конца 2022 года правительство реализует несколько программ по социальным выплатам.

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