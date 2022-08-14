Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він також додав, що наразі на курс, ймовірніше, вплинули інші заходи Нацбанку, наприклад, збільшення пропозиції долара в готівковому сегменті.

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Він пояснив, що регулятор дозволив банкам продавати більше валюти. Тепер вони можуть купити долар на безготівковому ринку і продати на готівковому.

Курс на табло тиснув на українців

Сергій Фурса зауважив, що один з головних факторів тиску на гривню під час війни – це психологічний. І він буде залишатися до завершення війни.

За його словами, обмінники тиснули на людей. Спостерігаючи кожен день, як цифри змінюються, люди починали панікувати. "Національний банк запровадив регуляцію, яка зняла цей психологічний тиск з людей", – пояснив інвестиційний банкір.

Наразі, якщо людину дійсно цікавить курс валют – вона може перевірити його в інтернеті, або ж зайти в обмінник й дізнатися.

Нацбанк зробив так, щоб курс не знаходив вас, не викликав такі панічні настрої у тих людей, які взагалі ні сном ні духом, що там на валютному ринку. Тому це правильний крок,

– наголосив Сергій Фурса.

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Економіка України в умовах війни

Агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України до обмеженого дефолту. Причиною стало відтермінування платежів за державним боргом на два роки. Продовження термінів погашення всіх суверенних єврооблігацій допоможуть нашій країні зекономити майже 6 мільярдів доларів. Але рейтингові агентства вважають, що це дефолт.

Погіршення кредитного рейтингу України фактично нічого не означає. Підтримка від міжнародних партнерів на кшталт США, ЄС, Світового банку та МВФ не зміниться через погіршення кредитного рейтингу. Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що в Україні війна – і всі це розуміють.

В умовах воєнного стану першочергово уряд виділяє кошти на потреби оборони. Однак усі заплановані збільшення прожиткового мінімуму та соціальних виплат будуть втілені вчасно. За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, до кінця 2022 року уряд реалізує кілька програм щодо соціальних виплат.

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