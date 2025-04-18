Более чем на 40%: с начала года рубль подорожал по отношению к доллару
- Российский рубль укрепился более чем на 40% относительно доллара с начала года из-за роста цен на нефть и ожидания улучшения отношений с США.
- По состоянию на 12:00 рубль укрепился на 1,5% до 80,90 за доллар, несмотря на заявление госсекретаря США о возможности прекращения мирных переговоров.
Российский рубль укрепился ниже отметки 81 за доллар США. Это произошло на фоне роста цен на нефть, которые достигли самого высокого уровня с 28 июня 2024 года.
Рубль подорожал против доллара в 40%
По состоянию на 12:00 рубль вырос на 1,5%, до 80,90 за доллар в неактивной торговле накануне православной Пасхи, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Цена на нефть – основной экспортный товар России – выросла на 3% 17 апреля.
В частности российская валюта с начала года укрепилась более чем на 40% относительно доллара. Преимущественно это произошло из-за ожидания снижения напряженности в отношениях между Россией и США.
Рубль проигнорировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что президент Дональд Трамп в течение нескольких дней может отказаться от попытки стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, если не появятся четкие признаки того, что соглашение возможно,
– пишет Reuters.
Заметьте! По китайскому юаню, который используется Центральным банком России для валютных интервенций и сейчас является самой популярной иностранной валютой в стране, рубль вырос на 0,1% – до 11,08 на Московской бирже.