Началась регистрация на получение выплат: кто сможет получить деньги

Украинцы из Днепропетровской области могут получить денежную помощь от ООН. Согласно информации, в городе Кривой Рог открыта предварительная запись в очередь на регистрацию.

Что известно о денежных выплатах

Заполнить заявку можно на одну семью, о чем говорится в Telegram-канале УВКБ ООН в Днепропетровской области.

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В то же время заполнение анкеты не равнозначно регистрации. Отмечается, что заявка подается только для приглашения в город Кривой Рог в офис для самой этой регистрации.

Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования. Оно проводится со специалистом фонда.

Кроме того, консультации в формате живой очереди больше не проводятся.

С теми, кто соответствует критериям, фонд свяжется по телефону – для приглашения.

Как только наберётся необходимое количество людей, форма в Google закрывается.

А когда заявки будут обработаны, форма снова откроется.

Кто может претендовать на денежную поддержку? Речь идет о людях, относящихся к одной из перечисленных категорий:

домохозяйства, которые фактически переместились и получили статус ВПЛ менее 45 дней назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации; домохозяйства, которые фактически переместились и получили статус ВПЛ в период от 46 дней до 6 месяцев назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации; домохозяйства, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть постоянное место жительства и вернулись из-за границы в Украину (после 24 февраля 2022 года), но возвращение должно было состояться не ранее, чем 3 месяца назад, и не позднее, чем в прошлом году; домохозяйства, которые вернулись в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в пределах Украины, вызванного военными действиями (после 24 февраля 2022 года), но возвращение произошло не ранее, чем 3 месяца назад, и не позднее, чем в прошлом году.

Однако помощь предоставляется только тем домохозяйствам, среднемесячный доход которых на одного человека не превышает 8 300 гривен.

Что ещё известно о денежных выплатах

В настоящее время украинцы могут получать различные денежные выплаты и пособия. Дело в том, что они предоставляются как правительством, так и в рамках международных программ — в качестве поддержки населения во время полномасштабной войны. В частности, помощь активно оказывается людям, которые больше всего пострадали от боевых действий. Например, потерявшим жилье.

Кроме того, жители Украины имеют право на получение помощи для приобретения твёрдого топлива. Приём заявок может продлиться до 15 октября.

Также различные организации могут помогать пенсионерам. Например, с получением продуктовых наборов.