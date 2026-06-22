Що відомо про грошові виплати

Заповнити заявку можна на одну родину, про що йдеться на у Telegram-каналі від УВКБ ООН у Дніпропетровській області.

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Водночас заповнення анкети не дорівнює реєстрації. Наголошується, що заявка здійснюється тільки для запрошення в місто Кривий Ріг в офіс на цю саму реєстрацію.

Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди. Вона здійснюється з фахівцем фонду.

Крім того, консультації у форматі живої черги більше не здійснюються.

З тими, хто відповідає критеріям, фонд зв'яжеться телефоном – для запрошення.

До того як тільки набереться необхідна кількість людей – гугл форма закриється.

А коли будуть опрацьовані записані – знову відкриється форма.

Хто може претендувати на грошову підтримку? Мова йде про людей, які належать до однієї з наведених категорій:

домогосподарства, які фактично перемістилися та набули статусу ВПО у період менше, ніж 45 днів тому, через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію; домогосподарства, які фактично перемістилися та набули статусу ВПО у період від 46 днів до 6 місяців тому через загрозу життю, обстріли чи обов'язкову евакуацію; домогосподарства, які через воєнні дії були змушені залишити постійне місце проживання та повернулися з-за кордону в Україну (після 24 лютого 2022 року), але повернення мало відбутися не раніше, ніж 3 місяці тому, та не пізніше, ніж торік; домогосподарства, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України, спричиненого воєнними діями (після 24 лютого 2022 року), але повернення відбулося не раніше, ніж 3 місяці тому, та не пізніше ніж торік.

Але допомога надається лише тим домогосподарствам, чий середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 8 300 гривень.

Що ще відомо про грошові виплати

Наразі українці можуть отримувати різні грошові виплати та допомоги. Річ у тім, що вони надаються як урядом, так й міжнародними програмами – як підтримка населення під час повномасштабної війни. Зокрема, допомогу активно надають людям, які найбільше постраждали від бойових дій. Наприклад, втратили житло.

Наприклад, мешканці України мають право отримати допомогу для придбання твердого палива. Прийом заявок може тримати по 15 жовтня.

Також різні організації можуть допомагати пенсіонерам. Наприклад, з отриманням продуктових наборів.