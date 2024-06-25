Лайфхак для пенсионеров: как получать пенсию быстрее

Пенсионеры получают свои ежемесячные выплаты в четко определенные даты. Согласно действующему законодательству, пенсия должна поступать лицу до 25 числа каждого месяца.

Как ускорить получение пенсии

Украинские пенсионеры могут получать пенсию несколькими способами. Чаще всего, средства выплачиваются на банковский счет.

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Однако есть много пенсионеров, которые до сих пор пользуются услугами Укрпочты. То есть, они получают средства в почтовом отделении или через почтальона.

Нужно понимать, что перевод на счет ускоряет процесс передачи пенсии лицу. Если пенсионер хочет быстрее получать свои выплаты, ему стоит отказаться от услуг почты и вместо этого выбрать банк.

Как получать пенсию через банк

Выбрать другой способ получения пенсии можно как онлайн, так и оффлайн. То есть, пенсионер может обратиться непосредственно в отделение ПФУ или воспользоваться электронным порталом Пенсионного фонда.

Чтобы деньги поступали через банк, нужно сначала открыть специальный банковский счет.

Этот счет должен соответствовать определенным требованиям, вы можете ознакомиться с ними здесь

Для перехода вам нужны следующие документы:

паспорт;

банковские реквизиты, которые соответствуют утвержденному образцу;

идентификационный код.

Если вы хотите осуществить переход онлайн, эти документы нужно отсканировать и загрузить на электронный портал ПФУ.