Как получить невыплаченную пенсию: инструкция от ПФУ
Источник:ПФУ
В некоторых случаях украинцы могут получить невыплаченную пенсию своего умершего родственника. Сделать это можно, благодаря одному обращению.
Как можно получить недополученную пенсию
Для получения недополученной пенсии необходимо обратиться в ПФУ и оформить специальное заявление. Сделать это можно как онлайн, так и оффлайн.
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К заявлению необходимо приложить такой пакет документов:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- удостоверение личности заявителя;
- документы, которые удостоверяют родственные отношения с умершим пенсионером;
- реквизиты банковского счета получателя.
Отдельно заявителю нужно добавить документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. Если на иждивении покойника находились нетрудоспособные родственники, это также нужно подтвердить.
Как обратиться в ПФУ
Механизм обращения оффлайн и онлайн одинаковый. Вам нужно подать заявление и приложить документы, указанные выше. Днем обращения в Пенсионный фонд считается время принятия документов в ПФУ. Если речь идет о подаче онлайн – дата регистрации заявления.
Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код,
– объясняют представители ПФУ
Как подать заявление на получение недополученной пенсии онлайн:
- Пройдите авторизацию в веб-портале ПФУ.
- Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
- Выберите вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
- Заполните бланк и добавьте скан-копии указанных документов.
- Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление".