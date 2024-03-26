Как получить невыплаченную пенсию: инструкция от ПФУ

26 марта 2024, 16:27
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Источник:

ПФУ

В некоторых случаях украинцы могут получить невыплаченную пенсию своего умершего родственника. Сделать это можно, благодаря одному обращению.

Как можно получить недополученную пенсию

Для получения недополученной пенсии необходимо обратиться в ПФУ и оформить специальное заявление. Сделать это можно как онлайн, так и оффлайн.

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К заявлению необходимо приложить такой пакет документов:

  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • удостоверение личности заявителя;
  • документы, которые удостоверяют родственные отношения с умершим пенсионером;
  • реквизиты банковского счета получателя.

Отдельно заявителю нужно добавить документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. Если на иждивении покойника находились нетрудоспособные родственники, это также нужно подтвердить.

Как обратиться в ПФУ

Механизм обращения оффлайн и онлайн одинаковый. Вам нужно подать заявление и приложить документы, указанные выше. Днем обращения в Пенсионный фонд считается время принятия документов в ПФУ. Если речь идет о подаче онлайн – дата регистрации заявления.

Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код,
– объясняют представители ПФУ

Как подать заявление на получение недополученной пенсии онлайн:

  1. Пройдите авторизацию в веб-портале ПФУ.
  2. Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
  3. Выберите вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
  4. Заполните бланк и добавьте скан-копии указанных документов.
  5. Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите "Сформировать заявление".
Автор: Анастасія Зорик