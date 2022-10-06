Банк за 1 гривну: в Украине национализируют российские активы
Правительство проголосовало за законопроект о выводе с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Это свидетельствует о том, что банки, по которым государство заподозрит ухудшение платежеспособности, национализируют.
О чем законопроект
Автором законопроекта является председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Главной целью этого проекта является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения.
Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен ботНапомним, о перечне системно важных банков. Это А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Сбербанк, Южный, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.
Схема национализации будет осуществлена таким же образом, что и в свое время по Приватбанку. Следует обратить внимание на то, что национализация менее затратна для государства.
Каково его главное преимущество
Даниил Гетманцев в пояснительной записке отметил, что отнесение к категории неплатежеспособных системно важного банка, а впоследствии вывод его с рынка в условиях военного положения, слишком обременительно.
Это будет иметь свои негативные последствия:
- возникновение недоверия к банковскому сектору;
- провоцирование дальнейшей цепной реакции отливов средств;
- потеря средств клиентами банка;
- снижение потенциала кредитования населения и бизнеса;
- частичное разрушение платежной инфраструктуры;
- значительные потери Госбюджета.
Зато национализация банка позволит возобновить работу финансового учреждения и минимизировать риски на рынке.
– объясняет автор законопроекта.
Продажа банка будет осуществлена за 1 гривну, независимо от фактического размера регулятивного капитала банка.
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Российские активы станут украинскими
Еще раньше президент Украины во время вечернего обращения призвал нардепов поддержать национализацию всех российских активов.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, ведь они:
- не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права;
- так или иначе были вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.