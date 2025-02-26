Впервые за 40 лет: США приостановили поддержку крупнейшего фонда в Украине

Национальный фонд за демократию (NED) сообщил, что потерял доступ к средствам, выделенным Конгрессом США. Это ставит под угрозу финансирование грантов и работу организации, в частности в Украине.

Поддержка партнеров приостановилась

Впервые за 40 лет деятельности организация не смогла выполнить обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2 000 партнеров в разных странах, передает 24 Канал со ссылкой на сайт фонда NED.

Читайте также Украина и США выработали окончательный вариант соглашения об экономическом сотрудничестве

В отличие от USAID, NED является частным фондом, однако 95% его финансирования поступало от Конгресса. В фонде считают, что не должны были подпадать под 90-дневное замораживание средств по решению Госдепа.

Девяносто пять процентов финансирования NED напрямую ассигнуется Конгрессом и не считается иностранной помощью. Таким образом, это финансирование не подпадало под действие указа о замораживании иностранной помощи на девяностодневный обзор. Однако, несмотря на увольнение, доступ к этим средствам был прекращен, что заставило NED прекратить всю партнерскую поддержку и отправить в неоплачиваемый отпуск большинство своих сотрудников,

– говорится в сообщении.

Фонд оказывает поддержку более сотни украинских неправительственных организаций. В 2023 году он инвестировал 38,5 миллиарда долларов в 330 проектов в 11 странах.