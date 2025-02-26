Підтримка партнерів призупинилась

Вперше за 40 років діяльності організація не змогла виконати зобов’язання та була змушена призупинити підтримку майже 2 000 партнерів у різних країнах, передає 24 Канал із посиланням на сайт фонду NED.

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На відміну від USAID, NED є приватним фондом, проте 95% його фінансування надходило від Конгресу. У фонді вважають, що не повинні були підпадати під 90-денне замороження коштів за рішенням Держдепу.

Дев'яносто п’ять відсотків фінансування NED напряму асигнується Конгресом і не вважається іноземною допомогою. Таким чином, це фінансування не підпадало під дію указу про замороження іноземної допомоги на дев’яностоденний огляд. Однак, незважаючи на звільнення, доступ до цих коштів було припинено, що змусило NED припинити всю партнерську підтримку та відправити в неоплачувану відпустку більшість своїх співробітників,

– йдеться в повідомленні.

Фонд надає підтримку понад сотні українських неурядових організацій. У 2023 році він інвестував 38,5 мільярда доларів у 330 проєктів у 11 країнах.