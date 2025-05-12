Рекордные 443 миллиона гривен "Национального кэшбэка" получили украинцы за март
- В марте украинцы получили рекордные 443 миллиона гривен кэшбэка за покупку товаров украинского производства.
- Программа "Национальный кэшбек" позволяет получать 10% кэшбека, который можно использовать для оплаты коммунальных услуг, благотворительности, пополнения мобильных счетов и других расходов.
Правительство выплатило украинцам 443 миллиона гривен кэшбека за покупку товаров украинского производства в марте. Это рекордная сумма за один месяц от старта программы в сентябре 2024 года.
Сколько кэшбэка от государства получили украинцы
В марте выплаты получили 3,4 миллиона участников программы, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали карты в Дії, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
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За все время действия программы украинцы получили около 2 миллиардов гривен кэшбека от государства:
- за сентябрь – 37,2 миллиона гривен;
- за октябрь – 119,2 миллиона гривен;
- за ноябрь – 232 миллиона гривен;
- за декабрь и январь – 714 миллионов гривен;
- за февраль – 384 миллиона гривен;
- за март – 443 миллиона гривен.
Как работает программа "Национальный кэшбек"
Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Дії.
На что можно потратить начисленный кэшбек:
- оплату коммунальных платежей;
- осуществление платежей для благотворительных организаций;
- пополнение счетов операторов мобильной связи;
- оформление подписки на журналы и газеты;
- покупку лекарственных средств;
- покупку печатных изданий;
- оплату почтовых услуг.
Как потребителю присоединиться к программе
- Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе – перечень на сайте.
- Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кэшбека.
- Открыть физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбэк", куда будет зачисляться кэшбек по программе.
- В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбек" того банка, в котором вы оформили карту.
Важно! Чтобы получить кэшбек, нужно оплачивать покупки именно теми картами, которые вы отметили при регистрации в программе.