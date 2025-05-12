Рекордные 443 миллиона гривен "Национального кэшбэка" получили украинцы за март

Правительство выплатило украинцам 443 миллиона гривен кэшбека за покупку товаров украинского производства в марте. Это рекордная сумма за один месяц от старта программы в сентябре 2024 года.

Сколько кэшбэка от государства получили украинцы

В марте выплаты получили 3,4 миллиона участников программы, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали карты в Дії, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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За все время действия программы украинцы получили около 2 миллиардов гривен кэшбека от государства:

за сентябрь – 37,2 миллиона гривен;

за октябрь – 119,2 миллиона гривен;

за ноябрь – 232 миллиона гривен;

за декабрь и январь – 714 миллионов гривен;

за февраль – 384 миллиона гривен;

за март – 443 миллиона гривен.

Как работает программа "Национальный кэшбек"

Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе. Чтобы проверить, есть ли кэшбек на тот или иной товар, можно воспользоваться сканером штрихкодов в Дії.

На что можно потратить начисленный кэшбек:

оплату коммунальных платежей;

осуществление платежей для благотворительных организаций;

пополнение счетов операторов мобильной связи;

оформление подписки на журналы и газеты;

покупку лекарственных средств;

покупку печатных изданий;

оплату почтовых услуг.

Как потребителю присоединиться к программе

Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе – перечень на сайте.

Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кэшбека.

Открыть физическую или виртуальную карту "Национальный кэшбэк", куда будет зачисляться кэшбек по программе.

В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбек" того банка, в котором вы оформили карту.

Важно! Чтобы получить кэшбек, нужно оплачивать покупки именно теми картами, которые вы отметили при регистрации в программе.