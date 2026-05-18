На что украинцы тратят 70% нацкешбека: министр экономики рассказал об основной тенденции

Программу национального кэшбека продлили до конца апреля 2028 года благодаря ее эффективности. В то же время известно, что наибольшую долю полученного кэшбека украинцы тратят не на отдельные продукты или услуги.

На что украинцы тратят "Национальный кэшбек"?

О том, как работает нацкешбек, говорится в интервью Алексея Соболева для РБК-Украина?

По словам министра экономики, решение продлить проект еще на 2 года стало результатом экономических эффектов. Так, по исследованию Mastercard, 41% пользователей чаще покупает именно украинскую продукцию. Торговые сети фиксируют рост продаж отечественных товаров от 7% до 9%.

70% средств кэшбэка тратят на коммуналку. Остальные – на украинские товары или услуги, все средства остаются в экономике,

– отметил Соболев.

Министр рассказал, что программа в частности выполняет важную социальную функцию, ведь большинство участников имеет семейный доход до 40 тысяч гривен.

Всего к программе присоединились 1500 торговых сетей и магазинов, в частности крупные ритейлеры и небольшие региональные магазины. Программа доступна, если:

заведение торговли находится на общей системе налогообложения;

в магазине принимают безналичную оплату;

выдают фискальные чеки.

Именно эти условия должны способствовать легализации бизнеса.

Министр также акцентировал, что в этом году систему выплат обновили, чтобы помочь украинским производителям конкурировать с импортными товарами.

Так, для товаров, где доля импорта превышает 35%, кэшбек увеличили до 15%. Но для товаров, где преобладают украинские производители – кэшбек снизили до 5%.

По словам Соболева, таким образом государство снизило расходы на программу – ежемесячно -100 миллионов гривен. Известно, что обновленная система нацкешбека обходится государственному бюджету в 450 миллионов гривен/месяц.

Что касается топливного кэшбэка, где расходы составляют 20 миллионов гривен/день – по предварительным данным, программа будет действительна только в мае. В дальнейшем инициативу могут не продолжить.

Что еще нужно знать о нацкешбеке и эффективности программы?

В начале мая Экономическая экспертная платформа опубликовала обращение аналитических центров к украинской власти о неэффективности отдельных программ правительства. В список попал также национальный кэшбек.

Аналитики отмечают, что с ограниченными финансовыми возможностями нужно направлять соцподдержку максимально адресно, для наиболее уязвимых категорий.

За неполный 2024 год Минэкономики оценили эффект программы кэшбек в 0,001% ВВП, что в пределах статистической погрешности, в последующие годы расчеты не проводились. Кроме того, программа разработана таким образом, что она распространяется на крупный и средний бизнес, и не распространяется на малый (исключены из программы предприниматели на упрощенной системе), что по сути дискриминирует малый бизнес. Есть примеры, когда получателями выплат по этой программе являются министры правительства и их заместители. Расходы госбюджета на эту программу оцениваются в 5,6 миллиарда гривен в год,

– говорится в заявлении.

В частности специалисты раскритиковали программу кэшбэка на топливо. В обращении отмечают что она "является регрессивной по своей природе". А более эффективными методами поддержки украинцев были бы:

адресная транспортная помощь ВПО и семьям военнослужащих; снижение акциза на автогаз как более доступное и экологичное топливо; инвестиции в развитие муниципального пассажирского транспорта.

Обратите внимание! Ранее в комментарии для 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко рассказывал, что кэшбек на топливо может стать не спасением для экономики во время кризиса, а новым вызовом. Ведь программа предусматривает дополнительные расходы средств из бюджета, который имеет дефицит.

Какая соцпомощь существует в Украине?

Чтобы поддержать людей со сложными жизненными обстоятельствами или предоставить целевую поддержку в ситуации, Украина имеет ряд программ помощи.

Например, если человек не работал официально или имеет недостаточное количество стажа, он может рассчитывать на отдельные социальные выплаты. Такая помощь предоставляется, если украинец в возрасте старше 65 лет не имеет достаточного количества страхового стажа для получения пенсии.

В то же время по программе "Консорциум LINK" на поддержку могут рассчитывать украинцы из 10 областей. Это финансовое покрытие расходов, которые связаны с проживанием. Например, оплата коммунальных услуг или аренда.

В определенных регионах, кроме денежной поддержки, предоставляют также наборы вещей первой необходимости, гигиенические наборы для маломобильных групп населения, базовые гигиенические и продуктовые наборы.