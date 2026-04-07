Национальный кэшбэк за февраль: украинцы получат выплаты по обновленным правилам

Со вторника, 7 апреля, более 4,46 миллиона украинцев начнут получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек". Средства начислят за покупки, которые сделаны в феврале 2026 года.

Что известно о Нацкэшбеке на февраль?

В частности еще с 1 марта программа работает по обновленным условиям, о чем пишут в Дії.

Читайте также Апрельская индексация не для всех: кому пересчитали выплаты в апреле

Сейчас все работает следующим образом:

15% кэшбек – для категорий с высокой долей импорта;

5% – для категорий, где украинские товары имеют "сильные позиции".

Больше всего кэшбек будут начислять на непродовольственные товары: косметику и средства гигиены, бытовую химию, товары для дома, канцелярия, одежда, обувь и тому подобное. Однако есть в списке и продукты питания – твердые и мягкие сыры, некоторые виды макаронных изделий и круп. Об этом говорится на Правительственном портале.

В то же время 5% кэшбека будут предоставлять на сладости и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, аптечные товары, снеки, консервированные продукты, овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, мясо, молочные продукты, соусы и приправы, хлеб и свежая выпечка и много другой пищи.

Если нужно проверить размер кэшбэка для конкретного товара, то следует сделать это через Дію:

нажать "Сервисы";

далее выбрать "Национальный кэшбек;

выбрать "Сканер штрихкодов" в правом нижнем углу.

Один клик – и сразу видите, сколько процентов вам вернется,

– говорится в сообщении.

Напомним! С 27 марта украинцы начали получать выплаты Нацкешбека за январь. Средства поступят людям, которые накопили более 2 гривен кэшбека. В общем он поступит на счета более 4,1 миллиона украинцев.

Что еще следует знать о выплатах в Украине?