Эти две фирмы заключили соглашение о проведении Нацотбора на Евровидение-2024. Из данных портала госзакупок ProZorro стала известна общая стоимость проведения этого отбора на конкурс.

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Сколько денег потратила Украина на проведение Нацотбора

На сайте ProZorro указано, что вечернее телевизионное шоу под названием "Национальный отбор на Евровидение-2024" стоило 10 999 811,46 гривны. Все эти деньги будут уплачены из государственного бюджета Украины.



Нацотбор на Евровидение обойдется государству в этом году в почти 11 миллионов гривен / Скриншот 24 Канала

В самом соглашении, которое подписали фирмы, сказано, что вся указанная сумма пошла на покрытие потребностей для проведения Национального отбора.

Говорится о таких видах услуг:

декорации сцены и съемочных площадок Нацотбора;

съемки, монтаж, звуковые и осветительные работы;

спецэффекты и сурдоперевод;

обработке результатов голосования;

организации выступлений приглашенных артистов;

постановку номеров;

обеспечение работы прессы во время Нацотбора;

изготовление телевизионной версии Нацотбора;

изготовление титров.

Кроме того, в протоколе сказано, что деньги также были нужны на ремонтные работы. Некоторые из них могут осуществлять без применения открытых торгов.

Среди работ, которые могут осуществить без применения открытых торгов были:

товары и услуги (кроме услуг по текущему ремонту), стоимость которых составляет или превышает 100 тысяч гривен;

услуги по текущему ремонту, стоимость которых составляет или превышает 200 тысяч гривен;

работы, стоимость которых составляет или превышает 1,5 миллиона гривен.

В протоколе также говорится, что эта закупка нужна, чтобы "на высоком качественном уровне провести финал Национального отбора ПКЕ-2024".

Обратите внимание! Во время проведения Евровидения возникли проблемы с голосованием за конкурсантов в Дие из-за слишком высокой нагрузки и трафика. В конце концов приложение возобновило свою работу, и сейчас голосование продолжается по 4 февраля по 19:05.