Эти две фирмы заключили соглашение о проведении Нацотбора на Евровидение-2024. Из данных портала госзакупок ProZorro стала известна общая стоимость проведения этого отбора на конкурс.
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Сколько денег потратила Украина на проведение Нацотбора
На сайте ProZorro указано, что вечернее телевизионное шоу под названием "Национальный отбор на Евровидение-2024" стоило 10 999 811,46 гривны. Все эти деньги будут уплачены из государственного бюджета Украины.
Нацотбор на Евровидение обойдется государству в этом году в почти 11 миллионов гривен / Скриншот 24 Канала
В самом соглашении, которое подписали фирмы, сказано, что вся указанная сумма пошла на покрытие потребностей для проведения Национального отбора.
Говорится о таких видах услуг:
- декорации сцены и съемочных площадок Нацотбора;
- съемки, монтаж, звуковые и осветительные работы;
- спецэффекты и сурдоперевод;
- обработке результатов голосования;
- организации выступлений приглашенных артистов;
- постановку номеров;
- обеспечение работы прессы во время Нацотбора;
- изготовление телевизионной версии Нацотбора;
- изготовление титров.
Кроме того, в протоколе сказано, что деньги также были нужны на ремонтные работы. Некоторые из них могут осуществлять без применения открытых торгов.
Среди работ, которые могут осуществить без применения открытых торгов были:
- товары и услуги (кроме услуг по текущему ремонту), стоимость которых составляет или превышает 100 тысяч гривен;
- услуги по текущему ремонту, стоимость которых составляет или превышает 200 тысяч гривен;
- работы, стоимость которых составляет или превышает 1,5 миллиона гривен.
В протоколе также говорится, что эта закупка нужна, чтобы "на высоком качественном уровне провести финал Национального отбора ПКЕ-2024".