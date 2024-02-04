Ці дві фірми уклали угоду про проведення Нацвідбору на Євробачення-2024. З даних порталу держзакупівель ProZorro стала відома загальна вартість проведення цього відбору на конкурс.

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Скільки грошей витратила Україна на проведення Нацвідбору

На сайті ProZorro зазначено, що вечірнє телевізійне шоу під назвою "Національний відбір на Євробачення-2024" вартувало 10 999 811,46 гривні. Усі ці гроші будуть сплачені із державного бюджету України.



Нацвідбір на Євробачення обійдеться державі цьогоріч у майже 11 мільйонів гривень / Скриншот 24 Каналу

У самій угоді, яку підписали фірми, сказано, що вся зазначена сума пішла на покриття потреб для проведення Національного відбору.

Мовиться про такі види послуг:

декорації сцени та знімальних майданчиків Нацвідбору;

фільмування, монтаж, звукові та освітлювальні роботи;

спецефекти та сурдопереклад;

обробку результатів голосування;

організацію виступів запрошених артистів;

постановку номерів;

забезпечення роботи преси під час Нацвідбору;

виготовлення телевізійної версії Нацвідбору;

виготовлення титрів.

Крім того, у протоколі сказано, що гроші також були потрібні на ремонтні роботи. Деякі з них можуть здійснювати без застосування відкритих торгів.

Серед робіт, які можуть здійснити без застосування відкритих торгів були:

товари та послуги (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень;

послуги з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень;

роботи, вартість яких становить або перевищує 1,5 мільйона гривень.

У протоколі також мовиться, що ця закупівля потрібна, щоб "на високому якісному рівні провести фінал Національного відбору ПКЄ-2024".

Зверніть увагу! Під час проведення Євробачення виникли проблеми із голосуванням за конкурсантів у Дії через занадто високе навантаження і трафік. Зрештою застосунок відновив свою роботу і наразі голосування триває по 4 лютого по 19:05.