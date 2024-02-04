Ці дві фірми уклали угоду про проведення Нацвідбору на Євробачення-2024. З даних порталу держзакупівель ProZorro стала відома загальна вартість проведення цього відбору на конкурс.
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Скільки грошей витратила Україна на проведення Нацвідбору
На сайті ProZorro зазначено, що вечірнє телевізійне шоу під назвою "Національний відбір на Євробачення-2024" вартувало 10 999 811,46 гривні. Усі ці гроші будуть сплачені із державного бюджету України.
Нацвідбір на Євробачення обійдеться державі цьогоріч у майже 11 мільйонів гривень / Скриншот 24 Каналу
У самій угоді, яку підписали фірми, сказано, що вся зазначена сума пішла на покриття потреб для проведення Національного відбору.
Мовиться про такі види послуг:
- декорації сцени та знімальних майданчиків Нацвідбору;
- фільмування, монтаж, звукові та освітлювальні роботи;
- спецефекти та сурдопереклад;
- обробку результатів голосування;
- організацію виступів запрошених артистів;
- постановку номерів;
- забезпечення роботи преси під час Нацвідбору;
- виготовлення телевізійної версії Нацвідбору;
- виготовлення титрів.
Крім того, у протоколі сказано, що гроші також були потрібні на ремонтні роботи. Деякі з них можуть здійснювати без застосування відкритих торгів.
Серед робіт, які можуть здійснити без застосування відкритих торгів були:
- товари та послуги (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень;
- послуги з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень;
- роботи, вартість яких становить або перевищує 1,5 мільйона гривень.
У протоколі також мовиться, що ця закупівля потрібна, щоб "на високому якісному рівні провести фінал Національного відбору ПКЄ-2024".