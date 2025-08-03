В августе некоторые украинские пенсионеры получат дополнительные средства. Это могут быть возрастные надбавки, разовые выплаты или ежемесячные доплаты для отдельных категорий.

Кто получит надбавки к пенсии в августе?

Надбавки и доплаты предусмотрены для лиц пожилого возраста, одиноких пенсионеров, почетных доноров, пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также тех, кто содержит детей. Кроме того, государство выплатит разовую помощь ко Дню Независимости, сообщает 24 Канал.

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Возрастные надбавки: кому и сколько

Пенсионеры, которым в августе исполнится 70, 75 или 80 лет, получат ежемесячную возрастную доплату. Условием для начисления является основная пенсия, не превышающая 10 340,35 гривны.

Размеры доплат:

от 70 до 75 лет – до 300 гривен;

от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

от 80 лет и старше – до 570 гривен.

Поддержка для одиноких пенсионеров 80+

Пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые проживают сами и нуждаются в постоянном уходе, имеют право на ежемесячную доплату – 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных, что в 2025 году составляет 944 гривны.

Выплата предоставляется, если одновременно выполнены следующие условия:

пенсионер проживает сам;

достиг 80-летнего возраста;

имеет медицинское заключение о необходимости в уходе;

получает пенсию по возрасту (без инвалидности).

Доплата на детей

Пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячную доплату 150 гривен за каждого ребенка. Обязательные условия:

пенсия назначена по возрасту, инвалидности или за выслугу лет;

пенсионер не работает и не является ФОПом;

ребенок не достиг 18 лет.

Однако в случае трудоустройства или открытия предпринимательской деятельности доплата прекращается.

Чернобыльские доплаты

Пенсионеры, которые до 1 января 1993 года проживали в зонах обязательного или добровольного отселения, а также лица со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы, имеют право на ежемесячную доплату. Ее размер: один прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, то есть 2 361 гривны.

Доплата почетным донорам

Лица, которым присвоено звание "Почетный донор Украины", получают 10% прожиточного минимума для нетрудоспособных: в 2025 году это 292 гривны ежемесячно.

Разовая выплата ко Дню Независимости

До 24 августа некоторые категории пенсионеров получат разовую помощь – от 450 до 3 100 гривен. Автоматически средства начислят тем, кто уже состоит на учете в Пенсионном фонде или получает пожизненное денежное обеспечение.

Важно! Те, кто еще не зарегистрирован в ПФУ, должны лично обратиться в территориальное управление с соответствующим пакетом документов.