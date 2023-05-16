Украинцам могут отменить доплаты к пенсиям: кого это коснется

Украина уже больше 5 лет не выплачивает надбавки для некоторых пенсионеров. В Минсоцполитики сообщили, что, возможно, этот долг вообще не будут отдавать людям.

Кто может не получить доплаты к пенсиям

Государство не доплатило украинским пенсионерам 43 миллиарда гривен. Министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, что речь идет о людях, живущих на территориях, зараженных в результате Чернобыльской катастрофы.

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Напомним! Выплата надбавок этой категории населения осуществляется согласно Закону "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". В прошлом статью 39 этого закона, отвечающую за обеспечение людей, проживающих на пораженных территориях, уже отменяли, но в 2018 году она снова была разблокирована.

Для людей этой категории предусмотрена надбавка к пенсии в размере 1 – 3 минимальных зарплат. Министр пояснила, что эти доплаты не выплачиваются уже в течение 5 лет, потому что государство не имеет на это финансов.

Это огромная сумма, которая сравнивается с годовым объемом пособия для всех внутренне перемещенных лиц в Украине.

– объяснила она.

В этой связи деньги могут не вернуть даже после окончания военного положения. Также Жолнович добавила, что в Минсоцполитики считают нецелесообразно осуществлять такие выплаты.

Речь идет не о пенсионерах-ликвидаторах, не о пострадавших пенсионерах, а о людях, которые условно всю жизнь проработали во Львовской области, а под пенсию покупают домик на Житомирщине, переселяются и подают заявку на выплату этой пенсии,

– добавила она.

Министр сообщила, что решение вопроса о доплатах пока не ко времени.

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