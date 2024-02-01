Надбавка к пенсии: кто может получить доплату за детей и какие документы нужны

Надбавка на детей для пенсионеров предусмотрена законодательством Украины. Однако, только в ряде случаев. О том, кто именно может получить надбавку и при каких условиях, читайте далее.

Кто может получить надбавку

Согласно Постановлению Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", пенсионеры, которые не работают и не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей до 18 лет – могут получать доплату к пенсии.

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При этом, надбавка к пенсии на несовершеннолетних детей назначается только одному из родителей до тех пор, пока ребенок не достигнет 18 лет. Такая надбавка выплачивается на каждого ребенка и назначается к разным видам пенсий.

Как получить надбавку

На детей, которые являются лицам с инвалидностью с детства или детьми с инвалидностью, надбавка к пенсии не предусмотрена.

Для этого необходимо представить список документов, подтверждающих отсутствие дохода у пенсионера, который является основой для начисления ЕСВ:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;

копия приказа об увольнении с работы;

данные о застрахованном лице;

сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.

Какие еще документы необходимы и куда их подать

Если речь идет о ВПЛ, факт увольнения с работы устанавливается на основании личного заявления. Также нужно указать время, с которого человек не работает, и объяснить обстоятельства.

Для назначения надбавки нужно предоставить следующие документы:

заявление о назначении или перерасчете пенсии;

паспорт;

ИНН;

трудовую книжку или другие документы, которые подтверждают, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;

свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;

справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем;

справку от органа соцзащиты о неполучении помощи на ребенка.