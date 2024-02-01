Надбавка к пенсии: кто может получить доплату за детей и какие документы нужны
Надбавка на детей для пенсионеров предусмотрена законодательством Украины. Однако, только в ряде случаев. О том, кто именно может получить надбавку и при каких условиях, читайте далее.
Кто может получить надбавку
Согласно Постановлению Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", пенсионеры, которые не работают и не зарегистрированы как ФЛП и содержат детей до 18 лет – могут получать доплату к пенсии.
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При этом, надбавка к пенсии на несовершеннолетних детей назначается только одному из родителей до тех пор, пока ребенок не достигнет 18 лет. Такая надбавка выплачивается на каждого ребенка и назначается к разным видам пенсий.Заметьте! На детей, которые являются лицам с инвалидностью с детства или детьми с инвалидностью, надбавка к пенсии не предусмотрена.
Как получить надбавку
Для этого необходимо представить список документов, подтверждающих отсутствие дохода у пенсионера, который является основой для начисления ЕСВ:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
- копия приказа об увольнении с работы;
- данные о застрахованном лице;
- сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.
Какие еще документы необходимы и куда их подать
Для назначения надбавки нужно предоставить следующие документы:
- заявление о назначении или перерасчете пенсии;
- паспорт;
- ИНН;
- трудовую книжку или другие документы, которые подтверждают, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;
- свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;
- справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем;
- справку от органа соцзащиты о неполучении помощи на ребенка.