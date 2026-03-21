Ожидаемая доплата после 65 лет откладывается: кого оставят без надбавки

В Украине право на выход на пенсию не привязано к одному фиксированному возрасту, а зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа. Именно сочетание этих двух параметров определяет как момент назначения пенсии, так и размер будущих ежемесячных выплат.

Кто не получит доплату к пенсии после 65 лет?

Ожидаемая доплата после 65 лет доступна не всем, ведь право на нее напрямую связано с наличием минимального страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд.

В пенсионной системе Украины возраст сам по себе не гарантирует повышение выплат, потому что ключевую роль играет именно объем уплаченных взносов и продолжительность участия в системе страхования. В частности, граждане, достигшие 65 лет, но не имеющие не менее 15 лет страхового стажа, не приобретают права ни на пенсию по возрасту, ни на связанные с ней доплаты.

Обратите внимание! В таком случае государство предусматривает другой механизм поддержки - социальную помощь, которая назначается по отдельным правилам и, как правило, имеет более низкий размер.

Какие актуальные требования к страховому стажу?

Требования к стажу остаются дифференцированными в зависимости от возраста выхода на пенсию. В 2026 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию снова повысились.

Справочно: Для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – не менее 23 лет, а в 65 лет – минимум 15 лет. Об этом уточняют в Пенсионном фонде.

Именно выполнение этих критериев определяет не только право на саму пенсию, но и возможность получать дополнительные выплаты и надбавки.

Таким образом, отсутствие необходимого стажа фактически откладывает доступ к полноценному пенсионному обеспечению, включая доплаты после 65 лет. Поэтому ключевым фактором в этом вопросе остается не возраст, а накопленный страховой ресурс.

Какие есть гарантированные доплаты к пенсии?

В Украине для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты, которые могут существенно влиять на общий размер пенсионного обеспечения.

В частности, граждане в возрасте от 80 лет имеют право на автоматическую ежемесячную доплату в размере 570 гривен, которая начисляется без необходимости обращения в соответствующие органы. Отдельно законодательство предусматривает надбавку на уход - 1 038 гривен.

Заметьте! Она назначается пенсионерам, которые проживают самостоятельно и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Обязательным условием является наличие медицинского подтверждения - соответствующего заключения врачебно-консультативной комиссии.

Дополнительные финансовые гарантии действуют и для жителей горных населенных пунктов. Для этой категории установлено повышение пенсий и других социальных выплат на уровне 20%. Право на такую надбавку имеют лица, которые постоянно проживают или осуществляют трудовую деятельность в горных регионах, в том числе и внутренне перемещенные граждане.

Проиндексировали ли пенсии 65-летним пенсионерам?