Ожидаемая доплата после 65 лет откладывается: кого оставят без надбавки
- Для получения доплаты после 65 лет в Украине необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.
- Граждане в возрасте от 80 лет имеют право на ежемесячную доплату в размере 570 гривен, а пенсионеры, которые нуждаются в постоянной помощи, могут получить надбавку на уход - 1 038 гривен.
В Украине право на выход на пенсию не привязано к одному фиксированному возрасту, а зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа. Именно сочетание этих двух параметров определяет как момент назначения пенсии, так и размер будущих ежемесячных выплат.
Кто не получит доплату к пенсии после 65 лет?
Ожидаемая доплата после 65 лет доступна не всем, ведь право на нее напрямую связано с наличием минимального страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд.
В пенсионной системе Украины возраст сам по себе не гарантирует повышение выплат, потому что ключевую роль играет именно объем уплаченных взносов и продолжительность участия в системе страхования. В частности, граждане, достигшие 65 лет, но не имеющие не менее 15 лет страхового стажа, не приобретают права ни на пенсию по возрасту, ни на связанные с ней доплаты.
Обратите внимание! В таком случае государство предусматривает другой механизм поддержки - социальную помощь, которая назначается по отдельным правилам и, как правило, имеет более низкий размер.
Какие актуальные требования к страховому стажу?
Требования к стажу остаются дифференцированными в зависимости от возраста выхода на пенсию. В 2026 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию снова повысились.
Справочно: Для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – не менее 23 лет, а в 65 лет – минимум 15 лет. Об этом уточняют в Пенсионном фонде.
Именно выполнение этих критериев определяет не только право на саму пенсию, но и возможность получать дополнительные выплаты и надбавки.
Таким образом, отсутствие необходимого стажа фактически откладывает доступ к полноценному пенсионному обеспечению, включая доплаты после 65 лет. Поэтому ключевым фактором в этом вопросе остается не возраст, а накопленный страховой ресурс.
Какие есть гарантированные доплаты к пенсии?
В Украине для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты, которые могут существенно влиять на общий размер пенсионного обеспечения.
В частности, граждане в возрасте от 80 лет имеют право на автоматическую ежемесячную доплату в размере 570 гривен, которая начисляется без необходимости обращения в соответствующие органы. Отдельно законодательство предусматривает надбавку на уход - 1 038 гривен.
Заметьте! Она назначается пенсионерам, которые проживают самостоятельно и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Обязательным условием является наличие медицинского подтверждения - соответствующего заключения врачебно-консультативной комиссии.
Дополнительные финансовые гарантии действуют и для жителей горных населенных пунктов. Для этой категории установлено повышение пенсий и других социальных выплат на уровне 20%. Право на такую надбавку имеют лица, которые постоянно проживают или осуществляют трудовую деятельность в горных регионах, в том числе и внутренне перемещенные граждане.
Проиндексировали ли пенсии 65-летним пенсионерам?
В марте 2026 года в Украине проведена ежегодная индексация пенсий с коэффициентом повышения около 12%.
В среднем это дало прирост выплат на уровне 568 гривен, тогда как для военных пенсионеров увеличение было более ощутимым – примерно на 1 539 гривен.
Перерасчет распространился на все пенсии, назначенные до 31 декабря 2025 года, независимо от их вида.
В то же время фактический размер повышения определялся индивидуально и зависел от базового размера пенсии и составляющих, к которым применяется индексация.