Отдельные категории украинцев с большим стажем работы могут получать доплату к пенсии. Однако есть определенные условия.

Кто имеет право на надбавку за стаж?

Получать надбавку за сверхурочный стаж могут как мужчины, так и женщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это возможно при определенных условиях:

Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхнормативный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин;

Если пенсия назначена после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Имеющийся у лица сверхурочный стаж не может быть ограничен.

Какой размер доплаты?

Если человек имеет больше стажа, чем нужно, устанавливают доплату: за каждый полный год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата за сверхнормативный стаж не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну. Соответственно, каждый год сверхурочного стажа добавит к пенсии 23,61 гривен (2 361 × 1%).

Однако стоит отметить, что пенсионер, который продолжает работать доплату за сверхстаж не получит. Перерасчет пенсии будет проведен только после увольнения с работы.