27 апреля, 08:01
Справка, которая увеличивает пенсию: кто имеет право на дополнительные 300 гривен
Основні тези
- Пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины" получают надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума, что составляет 292 гривны в 2025 году.
- Для получения надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, паспортом, РНОКПП и документами, подтверждающие звание "Почетный донор Украины".
Чтобы получить доплату к основной пенсии, части пенсионеров достаточно предоставить в Пенсионный фонд подтверждающий документ. За что могут дать прибавку, читайте далее.
Кому могут начислить 300 гривен к пенсии в мае
По информации Пенсионного фонда, надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума получают пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины", передает 24 Канал.
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Поскольку в 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 гривен, почетные доноры среди пенсионеров получают ежемесячную доплату в 292 гривны. В случае повышения прожиточного минимума растет и надбавка.
Как пенсионеру получить надбавку
Для оформления доплаты к пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд и подать следующие документы:
- заявление на назначение надбавки;
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- РНОКПП (идентификационный код);
- документы, подтверждающие наличие звания "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".