Как получить надбавки за уход за ребенком с инвалидностью

Право на получение социальной помощи от государства имеют лица с инвалидностью I группы, II группы и III группы. Кроме этого, матери, которые ухаживают за детьми с инвалидностью могут получать надбавки.

Кто может получить надбавку на уход ребенка с инвалидностью

Надбавка на уход и воспитание ребенка с инвалидностью до 18 лет назначается одиноким матерям и отцам. При этом ее получение не зависит от факта их актуального места работы, обучения или службы, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".

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Дополнительно на такую надбавку могут претендовать неработающие опекун, попечитель, усыновитель или один из неработающих родителей при условии фактического ухода за ребенком с инвалидностью. Также эти лица не должны проходить службу, не занимают выборных должностей и не учатся (заочная форма является исключением).

Надбавка также может быть предоставлена лицам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, или находятся в отпуске по беременности и родам, отпуске без сохранения заработной платы.

Социальную помощь могут получить и те люди, которые находятся с ребенком с инвалидностью постоянно на домашнем уходе. Однако этот факт необходимо зафиксировать с помощью специальной справки.

Размер надбавок на уход

Определить размер пособия по уходу можно опираясь группу инвалидности и возраст ребенка.

Подгруппа А:

дети в возрасте от 6 лет: надбавка составляет до 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста и равна 5 126 гривен,

дети в возрасте от 6 до 18 лет: надбавка составляет 200% прожиточного минимума и составляет 6 392 гривны.

Для других категорий детей с инвалидностью такая надбавка составляет 50% прожиточного минимума: