Доплаты для пенсионеров в 65 лет

Если пенсия лица, достигшего 65 лет, не дотягивает до 40% от минимальной заработной платы, то ему автоматически назначается доплата до этой суммы, сообщают в ПФУ.

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Например, при минимальной зарплате 8 000 гривен, пенсия должна составлять не менее 3 200 гривен. Однако фактическая минимальная пенсия сейчас составляет 3 370 гривен.

Заметьте! В случае недополучения пенсии, доплата начисляется автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Также важно отметить, что после достижения 70-летнего возраста пенсионерам предусмотрено автоматическое начисление доплат по возрасту. Размер этой надбавки зависит от возраста получателя и постепенно увеличивается: