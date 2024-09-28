Доплати для пенсіонерів у 65 років
Якщо пенсія особи, яка досягла 65 років, не дотягує до 40% від мінімальної заробітної плати, то їй автоматично призначається доплата до цієї суми, повідомляють у ПФУ.
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Наприклад, за мінімальної зарплати 8 000 гривень, пенсія повинна складати щонайменше 3 200 гривень. Проте фактична мінімальна пенсія зараз становить 3 370 гривень.
Зауважте! У разі недоотримання пенсії, доплата нараховується автоматично, без потреби особистого звернення до Пенсійного фонду України.
Також важливо зазначити, що після досягнення 70-річного віку пенсіонерам передбачено автоматичне нарахування доплат за віком. Розмір цієї надбавки залежить від віку отримувача і поступово збільшується:
- пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;
- особи віком від 75 до 79 років – 456 гривень;
- пенсіонери старші за 80 років – 570 гривень.