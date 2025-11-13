Важная и своевременная поддержка: Нафтогаз подписал соглашение на 127 миллионов евро

Группа Нафтогаз подписала грантовое инвестиционное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Сумма составляет 127 миллионов евро.

Что известно о сделке Нафтогаза?

Средства пойдут на закупку природного газа для этого отопительного сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

Читайте также Действительно ли могут пенсионеры не платить за доставку газа: есть четкий ответ

Это важная и главное своевременная поддержка, которая поможет обеспечить стабильные поставки газа в отопительный сезон,

– отметил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.

Финансирование осуществляется через Европейскую инвестиционную платформу для Украины. Это механизм, который создан для мобилизации государственных и частных инвестиций в восстановление и реконструкцию Украины после российской агрессии.

Грант ЕС в размере 127 млн евро для Нафтогаза, в дополнение к кредиту ЕИБ в 300 млн евро, который был подписан и полностью выплачен в октябре, отражает общее понимание срочности ситуации и нашу способность действовать быстро,

– говорится в сообщении компании.

Вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, отметила: обязательства Нафтогаза реинвестировать полученные средства в возобновляемую энергетику и декарбонизацию показывает путь к более чистому и более устойчивому энергетическому будущему.

Обратите внимание! UIF является частью программы Ukraine Facility, основного инструмента ЕС для гражданской поддержки Украины. Впервые Норвегия направляет свою помощь непосредственно через этот механизм.

Напомним, что Украина также будет получать американский газ. Об этом рассказали в Минэнерго.

Дело в том, что Нафтогаз и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках по меньшей мере 300 миллионов кубометров сжиженного природного газа из США.

Подписание меморандума касается не только насущных потребностей, но и открывают возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.

Что еще следует знать о ситуации с газом?