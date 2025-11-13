Важлива та своєчасна підтримка: Нафтогаз підписав угоду на 127 мільйонів євро
- Група Нафтогаз підписала грантову угоду з Європейським інвестиційним банком на 127 мільйонів євро для закупівлі природного газу на опалювальний сезон.
- Фінансування здійснюється через Європейську інвестиційну платформу для України, що сприяє мобілізації інвестицій у відновлення країни після агресії Росії.
Група Нафтогаз підписала грантову інвестиційну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Сума становить 127 мільйонів євро.
Що відомо про угоду Нафтогазу?
Кошти підуть на закупівлю природного газу для цього опалювального сезону, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.
Це важлива та головне своєчасна підтримка, яка допоможе забезпечити стабільне постачання газу в опалювальний сезон,
– зазначив очільник Нафтогазу Сергій Корецький.
Фінансування здійснюється через Європейську інвестиційну платформу для України. Це механізм, який створений для мобілізації державних та приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України після російської агресії.
Грант ЄС у розмірі 127 мільйонів євро для Нафтогазу, на додачу до кредиту ЄІБ у 300 мільйонів євро, який було підписано та повністю виплачено у жовтні, відображає спільне розуміння терміновості ситуації та нашу здатність діяти швидко,
– йдеться у повідомленні компанії.
Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, наголосила: зобов’язання Нафтогазу реінвестувати отримані кошти у відновлювану енергетику та декарбонізацію показує шлях до чистішого й більш стійкого енергетичного майбутнього.
Зауважте! UIF є частиною програми Ukraine Facility, основного інструменту ЄС для цивільної підтримки України. Вперше Норвегія спрямовує свою допомогу безпосередньо через цей механізм.
Нагадаємо, що Україна також отримуватиме американський газ. Про це розповіли у Міненерго.
Річ у тім, що Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 мільйонів кубометрів скрапленого природного газу із США.
Підписання меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкривають можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.
Що ще слід знати про ситуацію з газом?
Ситуація з газом в Україні не така критична, як могла б бути. Зазначається, що вона могла бути гіршою.
Крім того, в Україні створені плани резервного забезпечення газом. Їх зробили на випадок дефіциту газу на тлі російських атак.