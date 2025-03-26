Украина не останется без газа: "Нафтогаз" получит заем на закупку голубого топлива
- Европейский банк реконструкции и развития утвердил заем для "Нафтогаза" на 270 миллионов евро для закупки газа на два отопительных сезона.
- Через ЕБРР также будет направлено около 140 миллионов евро грантов от правительства Норвегии.
Украина обеспечит стабильные поставки газа благодаря финансовой поддержке. "Нафтогаз" получит заем для закупки голубого топлива, что поможет избежать дефицита.
Сколько получит "Нафтогаз" на закупку газа
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил заем для НАК "Нафтогаз" на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона на сумму до 270 миллионов евро, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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По его словам, через ЕБРР также будет направлено около 140 миллионов евро грантов от правительства Норвегии.
Этот ресурс поможет нам накопить запасы газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона.
Как ранее отмечал директор D.Trading Дмитрий Сахарук, запасы газа в подземных хранилищах Украины исчерпаны, поэтому для обеспечения стабильности системы необходимо пополнить их. Из-за глобального дефицита Украина вынуждена закупать газ в Европе, где цены выросли из-за сезона накопления запасов, что затрудняет импорт.