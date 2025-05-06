Клиентам "Нафтогаза" нужно обновить данные: кого не касаются требования регулятора
- Клиентам "Нафтогаза" необходимо обновить личные данные в личном кабинете во избежание недоразумений с документами в будущем.
- Обновление данных нужно тем, кто изменил фамилию, номер телефона, электронный адрес, или паспортные данные, а также обнаружил несоответствия в своем профиле.
Из-за необновленных данных клиентам "Нафтогаза" грозят недоразумения с документами в будущем. Процесс занимает несколько минут и имеет важное значение.
Почему нужны обновить данные
Когда персональная информация в профиле потребителей актуальна, тогда все работает надежно и правильно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Почему важно актуализировать данные:
- Чтобы избежать недоразумений с документами в будущем;
- Чтобы иметь бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и легко передавать показатели газа;
- Чтобы вовремя получать важные сообщения по вашему лицевому счету.
Обновить данные нужно украинцам, которые:
- Изменили фамилию;
- Изменили номер телефона или электронный адрес;
- Обновили паспортные данные;
- Обнаружили несоответствия данных вашего профиля в системе "Нафтогаз".
Как актуализировать данные
Для актуализации данных гражданин должен пройти идентификацию. Необходимо на сайте выбрать пункт "Актуализация данных" и заполнить строки своим номером лицевого счета и первыми тремя буквами фамилии владельца счета.
После этого клиент должен нажать кнопку "Далее" и пройти верификацию, введя:
- Номер мобильного телефона;
- Полученный СМС-код/три последние цифры номера, с которого позвонили клиенту.
Далее нужно подать заявление на актуализацию данных, выбрав один из вариантов:
- Через портал "Дія";
- Через IDGOVUA;
- Введя данные в разделах "Персональная информация", "Данные объекта газоснабжения", "Адрес объекта газоснабжения".
После этого клиент должен сформировать файл заявки и поставить подпись.