Когда в Украине будут достойные пенсии․Может ли новый министр и накопительная пенсия изменить это

Сегодня только 29% всех украинских пенсионеров получают пенсию более 5 тысяч гривен. Зато большая часть граждан имеет выплаты в размере, что ниже этого показателя, отмечают в Пенсионном Фонде.

Например, минимальная пенсия для работающих пенсионеров – 2 361 гривна, а для безработных – 3 038 гривен. Проблема таких низких выплат, в частности, из-за большого количества украинцев, которые работают в "тени" и не платят ЕСВ. Кроме того, показатель рождаемости в Украине падает, эмиграция среди молодежи довольно высокая, а продолжительность жизни укорачивается. Все это влияет и на размер пенсий.

24 Канал узнал, может ли решить проблему с низкими пенсиями введением накопительного уровня в пенсионной системе, почему правительство медлит с введением таких изменений и какой на самом деле должна быть пенсия для достойной жизни в Украине.

Какие пенсии в Украине и в какой области самый высокий показатель?

По состоянию на 1 июля, по данным ПФУ, размер пенсий в Украине распределяется в соответствии с такими размерами:

до 3 000 гривен получает 380 611 человек, средняя пенсия составляет 2 287 гривен,

от 3 001 до 4 000 гривен – 3 277 946 человек, а средняя пенсия при этом 3 342,60 гривны,

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от 4 001 до 5 000 гривен – 2 101 408 человек, средняя пенсия – почти 4 510 гривен,

от 5 001 до 10 000 гривен – 2 980 310 человек, средняя пенсия – 6 858,67 гривны,

более 10 000 гривен – 1 519 447 человек, средняя пенсия – 15 809,24 гривны.

В разрезе регионов, самую высокую среднюю пенсионную выплату получают жители столицы – аж 8 856,57 гривны. А вот самый низкий размер зафиксирован в Тернопольской области – 4 967 гривен.

Какой уровень месячной пенсии можно считать достаточным для украинцев?

Этот показатель пенсии будет ориентироваться на установленный прожиточный минимум. Он определяется на основании методики, которая была утверждена еще в 2000 году. В общем, методика предусматривает расчет 3 корзин – продуктовой, промышленной и корзины услуг.

Как рассказывает для 24 Канала экономист Олег Пендзин, несмотря на методику вычисления общего прожиточного минимума, Минсоцполитики имеет еще полномочия ежемесячно публиковать фактический прожиточный минимум в стране.

Поэтому, на сегодня общий показатель прожиточного минимума, который заложен в бюджете, и из которого сформированы более 150 других социальных платежей, составляет в среднем 3 тысячи гривен.

Фактический ежемесячный прожиточный минимум, который публикует Минсоцполитики, по состоянию на февраль составил 6 685,5 гривны. В то же время как рассказывает Пендзин, на сегодня он может составлять где-то 9 тысяч гривен.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Если сравнить, что в Украине средняя пенсия где-то на уровне 6 400 гривен, а большая половина пенсионеров получают меньше чем средний размер при том, что фактический прожиточный минимум составляет 9 тысяч гривен, то мне трудно здесь что-то говорить.

Обратите внимание! По данным ПФУ, пенсии в Украине хоть и выросли за год на 10,2%, однако потребительские цены в июне этого года были на 14,3% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Это означает, что реальная пенсия на самом деле сократилась.

Что предусматривает реформа пенсионной системы в Украине?

Как рассказал для 24 Канала пенсионный эксперт Андрей Павловский, были обещания относительно того, что реформа пенсионной системы заработает уже в этом году, а основная новация заключалась в перераспределении выплат.

По словам Павловского, и пенсию, которую выплачивают в солидарной системе и которая является основной на сегодня, планировали разделить на 2 составляющих:

базовую (30% от минимальной зарплаты, которая составляет 8 тысяч гривен без учета налогов, то есть 2 400 гривен),

(30% от минимальной зарплаты, которая составляет 8 тысяч гривен без учета налогов, то есть 2 400 гривен), страховую (будет зависеть от страхового стажа и от собственной зарплаты относительно средней зарплаты по стране).

Заметьте! Базовую пенсию будут выплачивать всем пенсионерам независимо от приобретенного стажа или размера заработной платы, а страховую – только если есть соответствующий стаж.

Таким образом, за каждый месяц страхового стажа будет начисляться определенное количество баллов. В 2025 году стоимость каждого балла составляет где-то 1,02 гривны.

Андрей Павловский Эксперт по пенсионным вопросам Этот метод поможет "осовременить" пенсии украинцев, ведь люди будут получать средства независимо от года выхода на пенсию. Ведь сейчас те, кто вышел на пенсию еще раньше, из-за инфляции и других факторов получают пенсии меньше, чем те, кто выходит на отдых позже с такими же показателями стажа.

Зато не стоит считать, что новая реформа пенсионной системы в Украине не имеет недостатков. Эксперт называет среди них следующие:

Согласно предложениям, после реформы базовая пенсия будет меньше (ориентировочно 2 400 гривен, но может быть и меньше из-за вычета налогов с минимальной зарплаты), чем прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который на сегодня составляет 2 361 гривну.

В то же время пенсия в соответствии со страховой частью реформы будет больше для тех, кто получает заработную плату, которая меньше среднего размера в стране. Зато для тех, кто получает больше средней зарплаты, она будет начисляться в меньших размерах.

Следует напомнить, что согласно действующему законодательству, в Украине пенсионная система должна быть 3 уровней:

Первый базовый уровень – это нынешняя солидарная пенсионная система.

Второй уровень – это общеобязательная государственная накопительная система.

И третий уровень – это негосударственное пенсионное страхование, то есть так называемые частные пенсионные фонды.

Сегодня в Украине работают только 1 и 3 уровни, а введение 2 уровня в силу различных обстоятельств откладывают,

– добавляет господин Андрей.

Заметьте! По мнению Павловского, это происходит из-за полномасштабного вторжения, высокой инфляции, риски относительно гарантий по сохранению пенсионных накоплений и тому подобное. Все они могут привести к негативному результату.

Ожидать ли изменений в пенсионной системе в этом году?

Экономист Олег Пендзин добавляет, что сейчас обещания ввести реформу в пенсионной системе Украины звучат еще с 2018 года. Например, еще тогда должны были ввести механизмы введения накопительного уровня пенсионной системы.

Однако как объясняет экономист, для внедрения любых изменений нужны средства. Кроме того, если есть планы ввести не только солидарную систему, но и накопительную, нужно искать дополнительные стимулы для того, чтобы работодатели и работники переходили на эту систему.

Во-первых, в предложениях по накопительному уровню были идеи частичного участия государства в формировании накопительно-операционных счетов для людей по разным схемам, что соответственно требует средств.

Во-вторых, в Украине на сегодня инфляция, грубо говоря, 15%. Через 35 лет страхового стажа человека эти деньги могут просто обесцениться, ведь любая солидарная система в нестабильной экономике и любая накопительная система в нестабильной экономике, это, как правило, большие риски потери денег.

У меня по этому поводу довольно малый оптимизм. Дело в том, что нам в этом году нужно где-то взять 40 миллиардов долларов на 2026 год, которые определены законодательством, а потому искать еще дополнительные расходы на пенсионную реформу вряд ли кто-то будет,

– говорит господин Олег.

Напоминаем! Во время 14 заседания руководящего комитета платформы в рамках URC-2025 тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине на 2026 год потребуется более 40 миллиардов долларов в бюджет.

Почему МВФ против накопительной системы?

Как объясняет Павловский, есть несколько примеров западноевропейских стран, где в значительно лучших условиях, чем в Украине, введение 2 уровня накопительной пенсии фактически потерпело крах. Речь идет о таких странах, как Польша, Венгрия и Чехия.

Правительству Украины перед тем, как вводить накопительную систему в условиях войны и экономического кризиса, надо изучить негативный опыт стран Европы. Иначе есть большой риск, что эта система может превратиться в одну большую финансовую пирамиду,

– добавляет эксперт Павловский.

Кроме того, есть замечания от Международного валютного фонда и Всемирного банка о том, чтобы не спешить с решением о введении накопительной пенсионной системы. Например, специалисты из МВФ отмечают, что для принятия такого решения нужен рост экономики хотя бы несколько лет подряд.

Как может повлиять на реформу пенсионной системы смена министра социальной политики?

Павловский говорит, что кадровые изменения действительно могли задержать реформу пенсионной реформы в начале июля, однако точно не известно, действительно ли это так.

Кроме того, неизвестно, будет ли новый министр социальной политики такое же видение пенсионной реформы, как у его предшественников.