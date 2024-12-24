Как украинцам проверить наличие льгот

Чтобы проверять наличие льгот или субсидий, украинцам следует обратиться в Пенсионный фонд. В частности это можно сделать онлайн.

Как проверить наличие льгот или субсидий

На веб-портале учреждения предоставлена возможность проверки информации по назначенным субсидиям и льготам, пишет 24 канал со ссылкой на фонд.

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С 2023 года получатели жилищных субсидий и льгот в Украине могут проверить немало информации в личном кабинете на веб-портале е-услуг ПФУ в разделах "Моя субсидия" и "Мои льготы".

Речь идет о таких данных:

месяц и год последнего начисления;

начисленной сумме;

решение о назначении субсидии/льготы.

Важно! В частности если человек подал заявление и сопроводительные документы через портал Пенсионного фонда, то ответ можно увидеть в разделе "Мои сообщения". Рассмотрение обращения, а также принятие окончательного решения, обычно занимает от 14 до 30 дней.