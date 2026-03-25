Расходный кассовый ордер: как выдать наличные из кассы работникам без последствий

Чтобы выплатить зарплату работникам наличными из кассы нужно знать о нескольких правилах и важном документе. Именно он поможет избежать проблем с налоговой, но если правильно заполнить информацию.

Для чего нужен расходный кассовый ордер?

О том, как правильно заполнить документ, говорится на ресурсе Главбух.

Расходный кассовый орден – это обязательный документ для предприятий, которые имеют кассу и передают наличные оттуда. В частности в таких ситуациях:

передача наличности в банк;

выдача средств на командировку;

выплаты зарплат;

направление денег на хозяйственные нужды;

оплата полученных продуктов.

Обратите внимание! Если неправильно заполнить документ могут быть проблемы с налоговой. Бизнесу или предприятию могут выписать штраф.

Так, самыми распространенными ошибками, при заполнении расходного кассового ордера являются:

неправильные реквизиты или их отсутствие;

неправильные суммы, создающие расхождения с реальным финансовым положением;

имеющиеся подписи не всех лиц, например, руководителя, бухгалтера;

использование устаревших бланков;

отсутствие документов, подтверждающих расходы кассы (это накладная, договор или заявление о выплате, в зависимости от ситуации).

Важно также знать, что расходный кассовый ордер до передачи в кассу нужно отдельно зафиксировать. Это делает бухгалтер, когда регистрирует документ в журнале приходных и расходных кассовых документов.

Что такое расходная ведомость?

Так, в Нацбанке объяснили, что существует отдельный документ расходного кассового ордера. Речь идет о расходной ведомости.

Если деньги из кассы предприятия выдают на одного человека или на одно подразделение – тогда нужен как раз ордер, где в поле "Выдать" указывают соответствующее ФИО или название отдела.

Если же нужно выдать зарплату не одному работнику, тогда к ордеру нужно составить дополнительный документ – расходную ведомость. Часто в ордере пишут только название отдела, например, "бухгалтерия". А уже в дополнительной ведомости, где есть фамилии работников отдела и их подписи о получении средств, имеется вся необходимая информация для расходного кассового ордера.

