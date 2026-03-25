Для чого потрібен видатковий касовий ордер?

Видатковий касовий орден – це обов'язковий документ для підприємств, які мають касу та передають готівку звідти. Зокрема у таких ситуаціях:

передача готівки в банк;

видача коштів на відрядження;

виплати зарплат;

спрямування грошей на господарські потреби;

оплата отриманих продуктів.

Зверніть увагу! Якщо неправильно заповнити документ можуть бути проблеми з податковою. Бізнесу або підприємству можуть виписати штраф.

Так, найпоширенішими помилками, під час заповнення видаткового касового ордера є:

неправильні реквізити або їх відсутність;

неправильні суми, що створюють розбіжності з реальним фінансовим становищем;

наявні підписи не всіх осіб, наприклад, керівника, бухгалтера;

використання застарілих бланків;

відсутність документів, що підтверджують витрати каси (це накладна, договір чи заява про виплату, залежно від ситуації).

Важливо також знати, що видатковий касовий ордер до передачі в касу потрібно окремо зафіксувати. Це робить бухгалтер, коли реєструє документ у журналі прибуткових і видаткових касових документів.

Що таке видаткова відомість?

Так, у Нацбанку пояснили, що існує окремий документ видаткового касового ордера. Йдеться про видаткову відомість.

Якщо гроші з каси підприємства видають на одну людину або на один підрозділ – тоді потрібен якраз ордер, де в полі "Видати" зазанчають відповідне ПІБ або назву відділу.

Якщо ж потрібно видати зарплату не одному працівникові, тоді до ордера потрібно скласти додатковий документ – видаткову відомість. Часто в ордері пишуть лише назву відділу, наприклад, "бухгалтерія". А вже в додатковій відомості, де є прізвища працівників відділу та їхні підписи про отримання коштів, наявна вся необхідна інформація для видаткового касового ордера.

