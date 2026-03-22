Як розраховують норму робочого часу?

В українському законодавстві немає чітко прописаної єдиної норми робочого часу, пише Дебет-Кредит.

Графік роботи та час відпочинку протягом року кожна компанія самостійно встановлює. Однак при цьому підприємці мають дотримуватися вимог Кодексу законів про працю.

У мирні часи законодавство передбачає чіткий перелік святкових і неробочих днів, які впливають на норми робочого часу:

1 січня – Новий рік;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

5 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років;

31 травня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

15 липня – День Української Державності;

24 серпня – День Незалежності України;

1 жовтня – День захисників і захисниць України;

25 грудня – Різдво Христове.

Якщо такі дні припадають на вихідні, вони переносяться, а напередодні свят робочий день скорочується на годину.

Однак під час дії воєнного стану при розрахунку норм робочого часу потрібно враховувати ще й вимоги Закону №2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", пише 7eminar. Цей закон призупиняє, зокрема статтю 53 і статтю 73 КЗпП на період воєнного стану.

Тобто норма про неробочі та святкові дні під час війни не діє. Відповідно працювати українцям доводиться більше.

Важливо! У мирних умовах головним орієнтиром для розрахунку норм є те, що тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Однак у війну для працівників критичної інфраструктури в окремих випадках вона може збільшуватися до 60 годин на тиждень.

Як розрахувати норму робочого часу у 2026 році?

Щоб правильно розрахувати норми робочого часу у 2026 році, перш за все необхідно визначитися із графіком роботи.

Як правило, на підприємствах використовується дві схеми:

для п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними;

для шестиденного робочого тижня з одним вихідним.

Оскільки поки що передумов для завершення війни у 2026 році не спостерігається, порахуємо для кожного варіанту норму робочого часу за воєнного стану.

За п'ятиденного робочого тижня норми будуть такими:

робочі дні – 261 день;

вихідні дні – 104 дні.

Фото: Норми робочого часу за п'ятиденного тижня / 7eminar

За шестиденного робочого тижня норми збільшуються:

робочі дні – 313 днів;

вихідні дні – 52 дні.

Фото: Норми робочого часу за шестиденного тижня / 7eminar

