Як розраховують норму робочого часу?
В українському законодавстві немає чітко прописаної єдиної норми робочого часу, пише Дебет-Кредит.
Дивіться також Страховий стаж у 2026 році збільшився: скільки потрібно працювати, аби вийти на пенсію
Графік роботи та час відпочинку протягом року кожна компанія самостійно встановлює. Однак при цьому підприємці мають дотримуватися вимог Кодексу законів про працю.
У мирні часи законодавство передбачає чіткий перелік святкових і неробочих днів, які впливають на норми робочого часу:
- 1 січня – Новий рік;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 5 квітня – Великдень;
- 1 травня – День праці;
- 8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років;
- 31 травня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції України;
- 15 липня – День Української Державності;
- 24 серпня – День Незалежності України;
- 1 жовтня – День захисників і захисниць України;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Якщо такі дні припадають на вихідні, вони переносяться, а напередодні свят робочий день скорочується на годину.
Однак під час дії воєнного стану при розрахунку норм робочого часу потрібно враховувати ще й вимоги Закону №2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", пише 7eminar. Цей закон призупиняє, зокрема статтю 53 і статтю 73 КЗпП на період воєнного стану.
Тобто норма про неробочі та святкові дні під час війни не діє. Відповідно працювати українцям доводиться більше.
Важливо! У мирних умовах головним орієнтиром для розрахунку норм є те, що тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Однак у війну для працівників критичної інфраструктури в окремих випадках вона може збільшуватися до 60 годин на тиждень.
Як розрахувати норму робочого часу у 2026 році?
Щоб правильно розрахувати норми робочого часу у 2026 році, перш за все необхідно визначитися із графіком роботи.
Як правило, на підприємствах використовується дві схеми:
- для п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними;
- для шестиденного робочого тижня з одним вихідним.
Оскільки поки що передумов для завершення війни у 2026 році не спостерігається, порахуємо для кожного варіанту норму робочого часу за воєнного стану.
За п'ятиденного робочого тижня норми будуть такими:
- робочі дні – 261 день;
- вихідні дні – 104 дні.
Фото: Норми робочого часу за п'ятиденного тижня / 7eminar
За шестиденного робочого тижня норми збільшуються:
- робочі дні – 313 днів;
- вихідні дні – 52 дні.
Фото: Норми робочого часу за шестиденного тижня / 7eminar
Скільки працюють в Європі?
У різних країнах світу діють власні правила щодо тривалості робочого часу, і ці норми можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, найменше годин працюють у Нідерландах, тоді як у країнах Східної Європи навантаження на працівників зазвичай більше.
У багатьох державах Європи базовою залишається норма у 40 годин на тиждень. Вона діє, зокрема, у Чехії, Греції, Болгарії, Угорщині, Румунії, Німеччині та Польщі. Водночас окремі країни вже починають експериментувати зі скороченням робочого часу. Так, Польща запустила пілотний проєкт коротшого робочого тижня.
Водночас у Західній Європі дедалі частіше застосовуються скорочені графіки. У Нідерландах стандартний робочий тиждень становить близько 38 годин, у Данії – 37 годин, а у Франції одна з найнижчих норм – 35 годин на тиждень.