Для чего нужен расходный кассовый ордер?
Расходный кассовый орден – это обязательный документ для предприятий, которые имеют кассу и передают наличные оттуда. В частности в таких ситуациях:
- передача наличности в банк;
- выдача средств на командировку;
- выплаты зарплат;
- направление денег на хозяйственные нужды;
- оплата полученных продуктов.
Обратите внимание! Если неправильно заполнить документ могут быть проблемы с налоговой. Бизнесу или предприятию могут выписать штраф.
Так, самыми распространенными ошибками, при заполнении расходного кассового ордера являются:
- неправильные реквизиты или их отсутствие;
- неправильные суммы, создающие расхождения с реальным финансовым положением;
- имеющиеся подписи не всех лиц, например, руководителя, бухгалтера;
- использование устаревших бланков;
- отсутствие документов, подтверждающих расходы кассы (это накладная, договор или заявление о выплате, в зависимости от ситуации).
Важно также знать, что расходный кассовый ордер до передачи в кассу нужно отдельно зафиксировать. Это делает бухгалтер, когда регистрирует документ в журнале приходных и расходных кассовых документов.
Что такое расходная ведомость?
Так, в Нацбанке объяснили, что существует отдельный документ расходного кассового ордера. Речь идет о расходной ведомости.
Если деньги из кассы предприятия выдают на одного человека или на одно подразделение – тогда нужен как раз ордер, где в поле "Выдать" указывают соответствующее ФИО или название отдела.
Если же нужно выдать зарплату не одному работнику, тогда к ордеру нужно составить дополнительный документ – расходную ведомость. Часто в ордере пишут только название отдела, например, "бухгалтерия". А уже в дополнительной ведомости, где есть фамилии работников отдела и их подписи о получении средств, имеется вся необходимая информация для расходного кассового ордера.
Что еще нужно знать о нормах работы и зарплате?
Существуют нормы рабочего времени. И несмотря на то, что каждая компания в течение года может устанавливать свое количество рабочих или выходных дней – нужно также соблюдать правила Кодекса законов о труде. Например, есть отдельный перечень праздничных и нерабочих дней, которые влияют на нормы рабочего времени. Однако во время военного положения правила изменили.
В то же время известно, что для работников, чьи часы работы приходятся на время с 22:00 до 6:00, оплата труда осуществляется с процентами. За каждый час ночной работы работник получает доплату не менее 20% тарифной часовой ставки.