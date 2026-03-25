Для чего нужен расходный кассовый ордер?

О том, как правильно заполнить документ, говорится на ресурсе Главбух.

Расходный кассовый орден – это обязательный документ для предприятий, которые имеют кассу и передают наличные оттуда. В частности в таких ситуациях:

  • передача наличности в банк;
  • выдача средств на командировку;
  • выплаты зарплат;
  • направление денег на хозяйственные нужды;
  • оплата полученных продуктов.

Обратите внимание! Если неправильно заполнить документ могут быть проблемы с налоговой. Бизнесу или предприятию могут выписать штраф.

Так, самыми распространенными ошибками, при заполнении расходного кассового ордера являются:

  • неправильные реквизиты или их отсутствие;
  • неправильные суммы, создающие расхождения с реальным финансовым положением;
  • имеющиеся подписи не всех лиц, например, руководителя, бухгалтера;
  • использование устаревших бланков;
  • отсутствие документов, подтверждающих расходы кассы (это накладная, договор или заявление о выплате, в зависимости от ситуации).

Важно также знать, что расходный кассовый ордер до передачи в кассу нужно отдельно зафиксировать. Это делает бухгалтер, когда регистрирует документ в журнале приходных и расходных кассовых документов.

Что такое расходная ведомость?

Так, в Нацбанке объяснили, что существует отдельный документ расходного кассового ордера. Речь идет о расходной ведомости.

Если деньги из кассы предприятия выдают на одного человека или на одно подразделение – тогда нужен как раз ордер, где в поле "Выдать" указывают соответствующее ФИО или название отдела.

Если же нужно выдать зарплату не одному работнику, тогда к ордеру нужно составить дополнительный документ – расходную ведомость. Часто в ордере пишут только название отдела, например, "бухгалтерия". А уже в дополнительной ведомости, где есть фамилии работников отдела и их подписи о получении средств, имеется вся необходимая информация для расходного кассового ордера.

  • Существуют нормы рабочего времени. И несмотря на то, что каждая компания в течение года может устанавливать свое количество рабочих или выходных дней – нужно также соблюдать правила Кодекса законов о труде. Например, есть отдельный перечень праздничных и нерабочих дней, которые влияют на нормы рабочего времени. Однако во время военного положения правила изменили.

  • В то же время известно, что для работников, чьи часы работы приходятся на время с 22:00 до 6:00, оплата труда осуществляется с процентами. За каждый час ночной работы работник получает доплату не менее 20% тарифной часовой ставки.