Для чого потрібен калькулятор робочих днів?

Про те, як працює інструмент, та що саме розраховує, йдеться на порталі Factor.

Калькулятор робочих днів – це онлайн-сервіс, який допоможе автоматично розрахувати кількість днів для роботи та відповідно для вихідних. Інструмент самостійно визначає державні свята. Також серед функцій врахування 5- або 6-денного робочого тижня.

Застосовують сервіс переважно для таких цілей:

точно розрахувати кількість робочих днів за певний період;

визначити можливу відпустку;

визначити вихідні дні під час робочого тижня;

зорієнтуватися по дедлайнах або конкретних числах для них.

Для того щоб скористатися інструментом достатньо знайти його в пошуковику. Далі на відповідному ресурсі зазначити період, який вас цікавить. Наприклад, наступний місяць. Тож, вказуємо граничні дати та моментально отримуємо результат.

У період з 01.04 2026 року по 30.04.2026 року буде:

22 робочі дні;

8 вихідних;

жодного святкового.

Зауважте! Під час воєнного стану святкові дні, які припадають на будні, є звичайними робочими днями. Тобто додаткових вихідних немає.

Залежно від сервісу, яким користуватиметесь, є можливість отримати різне подання результатів. На ресурсі calculator.in.ua зазначають також, яким по кількості є день року. Зокрема скільки дні залишилось до визначеної у календарі дати.

Які норми роботи в березні та скільки робочих днів у місяці?

На сайті kadrolend зібрали не лише кількість днів для роботи й відпочинку в березні 2026 року. Зокрема там можна знайти норми тривалості праці та відповідні години.

Тож, у третьому місяці року загальна кількість календарних днів – 31. Святкових або неробочих днів немає з урахуванням воєнного стану. Вихідних днів – 9, а робочих – 22.

Для п'ятиденного робочого тижня із графіком по 8 годин праці – загальна кількість годин на місяць становитиме 176. Що є нормою тривалості роботи у березні.

Важливо! За таким графіком за один робочий тиждень людина відпрацьовує 40 годин.

Однак, якщо працівник має за тиждень менше робочого часу, наприклад, 36 годин – його норма праці за весь березень становитиме 159 годин.

