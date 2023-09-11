В банках дорожает, в обменниках дешевеет: как изменился доллар за выходные

За выходные доллар и евро прибавили в цене самое существенное в банках. В то же время в обменниках покупка доллар обвалилась до более чем 30 копеек. На черном рынке тоже наблюдается спад цены валют.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 11 сентября покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (+10 копеек против 8 сентября), а продажа – 38,1 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,4 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,15 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,47 гривны (-31 копейка), а продажа – 38,12 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-31 копейка), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-8 копеек), а продажа – 41,1 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,83 гривны (-6 копеек), а продажа – 37,98 гривны (-7 копеек).

(-6 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают за 40,7 гривны (без изменений), а продают за 40,95 гривны (-5 копеек).

Каким будет доллар в конце 2023 года

За прогнозом Dragon Capital Нацбанк может отпустить курс как в четвертом квартале текущего года, так и в начале 2024 года. Впрочем, эти изменения могут повлиять на официальный обменный курс гривны.

К концу 2023 года курс может быть на уровне 36,6 – 37,5 гривны за доллар. Предыдущий прогноз ожидал, что курс составит 39 гривен.

Впрочем, мы прогнозируем умеренное ослабление до 41 гривны за доллар до конца 2024 года,

– объясняют эксперты.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.