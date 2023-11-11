Доллар падал в течение месяца: какая ситуация на наличном рынке
Источник:РБК-Украина
В прошлом месяце курс доллара упал на 50 копеек до 37,70 гривны на наличном рынке. По мнению банкира, главным фактором, который на это повлиял, являются изменения на межбанке, а также возможность "перетекания" валюты с одного рынка на другой.
Почему доллар подешевел на наличном рынке
По мнению Тараса Лесового, предложение на наличном рынке увеличилось, а наличный курс не сильно отличается от межбанковского, благодаря следующим факторам:
Читайте также В обменниках спад цены: сколько стоит доллар сегодня
- увеличение лимитов на покупку валюты населением под обязательное дальнейшее размещение ее на депозитах;
- возможность каждого человека купить на межбанке валюту в эквиваленте 50 тысяч гривен;
- увеличение лимита продаж наличной валюты банками на сумму остатков по состоянию на 13 апреля 2022 года.
Конечно, существует несколько фундаментальных факторов, влияющих на наличный рынок. Чем ближе к концу года, тем актуальнее становится фактор международной финансовой помощи на 2024 год. Уже около месяца информпространство "лихорадит" от достаточно противоречивых новостей. С одной стороны, до сих пор невыясненный объем помощи от США и ЕС, а с другой – представители украинского правительства все настойчивее "предупреждают" общество о рисках, с которыми может столкнуться Украина в случае сокращения международной финпомощи.
Львиная доля расходов из Бюджета-2024 заложена с учетом желаемой помощи в размере 41 миллиарда долларов от международных партнеров. Также на валютный рынок влияет развитие экономики (ВВП, процветание бизнеса) и экспорта.
Кроме того, ситуация на фронте и возможные последствия вражеских ракетных и БПЛА-атак, хотя и не имеют прямого влияния на рынок, но все же являются достаточно мощным обстоятельством для формирования экономической конъюнктуры (как будет работать украинский бизнес при перебоях с энергоснабжением) и общественных настроений,
– добавил он.
НБУ, благодаря правильной монетарной политике, закрепляет гривну благодаря активному развитию банковских депозитов, при этом удерживая ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20%. Из-за снижения темпов инфляции ставки по гривневым вкладам в среднем остаются высокими, что увеличивает прибыль клиентов банка на 6 – 7%.
Что будет с валютой на следующей неделе
Также Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, как изменится курс валют на следующей неделе. По его мнению, колебания будут маловероятны, но НБУ начнет подготовку к постепенному ослаблению контроля на рынке.
НБУ может время от времени уменьшать или увеличивать объем валютных интервенций еженедельно ориентировочно на 50 – 60 миллионов долларов. Об этом может свидетельствовать уже текущее уменьшение присутствия регулятора на рынке также благодаря последним изменениям в нормативных документах экспортеров. Расширение амплитуды колебаний может пойти на пользу межбанку, ведь курсообразование станет более рыночным и будет соответствовать соотношению спроса и предложения,
– объяснил он.
Поэтому на следующей неделе показатели на рынке валют будут такими:
- ежедневные курсовые изменения в межбанке могут остаться в пределах 10 – 20 копеек;
- разница между курсом покупки и продажи (спред) будет зависеть именно от тактики НБУ в конкретный день торгов; вероятно, колебания будут в диапазоне 4 – 10 копеек;
- курсовой коридор на межбанке вряд ли существенно изменится;
- на наличном рынке курс будет полностью зависеть от ситуации на межбанке: спред, как и текущие курсовые изменения, будут в пределах 30 – 50 копеек.
На следующей неделе наличный курс доллара будет 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен.