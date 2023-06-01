Налог для волонтеров: почему разгорелся скандал и что сказали в Минфине
Волонтеры жалуются, что их хотят вынудить платить 19,5% налогов с донатов от украинцев. А также хотят переписать закон о благотворительной деятельности – потому что тот не отвечает современным требованиям. В частности, будто подобные изменения лоббирует сам Минфин.
Что говорит закон
Речь идет о закон №2747 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Им государство освободило от налогообложения благотворительную помощь, собранную волонтерами с начала войны.
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Однако, отмечает волонтер Любовь Шипович, проблемой является то, что этот закон привязывается к постановлению Кабмина №112 от 2016 года, которое определяет список товаров и услуг, стоимость которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц. Иными словами, постановление устаревшее.
В этом постановлении нет ни дронов, ни антидроновых ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и десятков технологических товаров.
Чего хотят волонтеры
Шипович рассказывает: в начале мая был создан проект постановления, по которому сбор на любой товар, передающийся военным, не облагается налогом. При этом сами военные должны подтвердить прием-передачу соответствующим актом.
Стартом действия постановления определяется 24 февраля 2022 года. День начала полномасштабной войны.
Дроны не покупает Министерство Обороны, и только мы с вами и военные сами для себя покупаем. Защита Родины – это не просто: собери себе средства, приобрети необходимое, рискуй жизнью, а если вдруг не умрешь, то заплати налог на то, что купил себе для защиты Родины,
– констатирует Шипович.
Также 1 июня СМИ начали распространяться информация будто бы именно Минфин активно выступает за то, чтобы с волонтеров взимали налоги, ссылаясь на то заявление министра финансов Марченко.
Что говорят в Минфине
В Минфине уже отреагировали. Заявление сделал лично Сергей Марченко, который сообщил: 2 июня состоится рассмотрение вопроса о включении дронов в постановление Кабмина №112.
Также, подчеркнул он, никаких налогов с товаров, которые передаются ВСУ, уплачивать не нужно.
Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований. Отмечаю, те волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии – не платит никаких налогов!
Кроме того, отметил он, правительство определит уполномоченного представителя, "который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов", постоянно возникающих в волонтерской среде.