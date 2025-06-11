Экономика Латвии может "забуксовать" из-за нового налога – МВФ

Латвия ввела новый налог, который принесет десятки миллионов евро в государственный бюджет. Однако вместе с тем он же может привести к снижению экономической активности.

Как МВФ оценивает налог на сверхприбыли банков

Международный валютный фонд раскритиковал налог на сверхприбыли банков, который Латвия ввела с 2025 года. Его еще называют вкладом солидарности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dienas Bizness.

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По словам главы миссии МВФ в Латвии Луиса Брандао-Маркеса, налог на сверхприбыли может привести к искажению рынка.

Вместо того чтобы активнее кредитовать предприятия, банки могут предоставлять больше кредитов на недвижимость, потому что это долгосрочные займы, и налоговую нагрузку можно распределить на многие годы.

Это может повлиять на экономическую активность, поскольку кредиты для бизнеса, как правило, способствуют более высокой производительности, чем кредиты на недвижимость.

Одно из наших главных беспокойств, что может возникнуть такой нежелательный побочный эффект. Именно поэтому мы считаем, что правительство должно пересмотреть этот налог,

– подчеркнул Брандау-Маркес.

Важно! Миссия МВФ работала в Латвии с 26 мая по 6 июня. По оценке МВФ, реальный рост ВВП Латвии в этом году составит около 1%, а инфляция вырастет примерно до 3%.

Какие доходы Латвия хочет получить от нового налога

Налог на сверхприбыли банков в Латвии будет действовать в 2025- 2027 годах. По подсчетам властей, он позволит собрать в бюджет:

96 миллионов евро – в 2025 году;

60,8 миллиона евро – в 2026 году;

66 миллионов евро – в 2027 году.

Авансовые платежи по налогу на сверхприбыль ежеквартально будут вносить кредитные учреждения. Однако они смогут вернуть до 100% налога, если достигнут определенного роста кредитования.

Стоит знать! Налог на сверхприбыли банков уже действует в Литве с 2023 года и принес в ее бюджет 250 миллионов евро в первый год введения. Власти Эстонии тоже обсуждали возможность введения такого налога.