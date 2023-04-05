Налоги на топливо с 1 июля: вернут ли их

В Украине могут передумать возвращать налоги на горючее. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде. Он предусматривает продление льготного налогообложения на период военного положения.

Напомним, что с 1 июля в Украине планируют вернуть налоги на горючее. Это может привести к повышению цен на бензин, дизтопливо и автогаз.

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Не все согласны с этим: кто против, а кто за

что в начале полномасштабного вторжения НДС на горючее снизили с 20% до 7%. Летом этого года его хотят вернуть.

В Верховной раде группа из 16 депутатов во главе с Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект, целью которого является продление льготного режима налогообложения горючего на период военного положения.

1 июля 2023 постепенно приближается, но можно констатировать, что экономическая ситуация в государстве с даты принятия указанного закона существенно не изменилась. Украинский бизнес продолжает страдать от разрушительных последствий российской агрессии,

— говорится в пояснительной записке документа.

Хотя и удалось обеспечить стабильное электроснабжение, однако эта стабилизация произошла достаточно недавно. При этом не устранен риск повторного выведения из строя энергетической системы вследствие массовых баллистических атак.

Впрочем, глава финансового комитета Даниил Гетманцев еще раньше. отметил, что отмена акциза и уменьшение ставки НДС было ошибочным решением.

Вспомните решение начала 2022 об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белое? Нет! Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя,

– говорит Гетманцев.

Кроме того, по его мнению, это отразилось лишь на заработке трейдеров, а не на цене горючего.

Какими будут цены на топливо в апреле

В комментарии 24 Каналу Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95", пояснил, что сейчас украинцам не следует ожидать роста цен на топливо. Вдобавок, цена может еще больше упасть.

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Потенциал для дальнейшего понижения будет сохраняться. Поэтому цена на горючее может в течение недели – двоих упасть еще на две гривны,

– говорит эксперт.

Это говорит о том, что подготовка к эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля прошла успешно. Даже в преддверии посевного сезона в Украине проблем с горючим нет.

По данным "Минфина", по состоянию на 4 апреля бензин А-95 стоит за литр 47,05 гривны, бензин А-92 – 46,14 гривны, дизельное топливо – 47,22 гривны, а автомобильный газ – 21,70 гривны.