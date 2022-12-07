Рекордная сумма, несмотря на войну: сколько украинцы уплатили налогов в ноябре

Доходы Пенсионного фонда от ЕСВ в ноябре почти на 22% больше, чем было запланировано. В целом план поступления от ЕСВ в ПФУ за 11 месяцев с начала года перевыполнен на 5,1%.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в своем телеграмм-канале.

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Перевыполнили ожидания

Доходы Пенсионного фонда Украины от поступления части ЕСВ, распределенной на пенсионное страхование, в ноябре составили 35 миллиардов гривен, что на 6,2 миллиарда или на 21,5% больше плановых показателей на этот месяц. Это максимум месячных поступлений от ЕСВ с начала года.

План поступления от ЕСВ за 11 месяцев с начала года перевыполнен

В общей сложности доходы ПФУ в январе – ноябре текущего года составили 552,4 миллиарда гривен. Это на 20% или на 92,3 миллиарда гривен больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на тотальную войну, ожидаемое реальное падение экономики на 35%, финансовое положение Пенсионного фонда остается устойчивым. Это заслуга ВСУ, который к тому же сейчас является крупнейшим работодателем, всех добросовестных налогоплательщиков и международных партнеров,

– добавил Гетманцев.

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Пенсии в Украине

По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, средняя пенсия на 1 октября составляла 4 539 гривен. Это на 16% больше, чем на аналогичный период в прошлом году.

При этом средняя инфляция (9 месяцев 2022/9 месяцев 2021 г.) составила 18%. То есть динамика средних пенсий практически соответствовала инфляции,

– пишет Даниил Гетманцев.

Напомним, что с 1 декабря для украинцев выросли пенсии. Ранее минимальная пенсия для лиц, потерявших трудоспособность, составляла 2027 гривен. Но она выросла до 2093 гривны. Максимальная пенсия составляет 20 930 гривен.