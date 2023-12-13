Налоги на квартиру: сколько украинцы заплатят за "лишние" квадратные метры в 2024 году

Каждый год некоторым владельцам квартир или домов приходится платить налог за "лишние" квадратные метры. Размер этого взыскания определяет местный совет с учетом расположения и типа недвижимости.

Налог на квартиру в 2023 году

Налог на "лишние" квадратные метры платят лица, владеющие квартирой более 60 квадратных метров или домом более 120 квадратных метров. Ставку этого налога рассчитывает местная власть, учитывающая тип помещения и его расположение.

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Размер налога исчисляется от процента минимальной зарплаты в отчетном году, который не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить это взыскание нужно до 1 июля следующего года, то есть в 2024 году украинцы заплатят за 2023 год.

Налог начисляется только за избыточные квадратные метры. Например, если человек владеет домом на 125 квадратных метров, то будет платить он всего за 5.

К слову узнать размер налога на конкретное жилье можно в личном кабинете на сайте налоговой. Для этого нужно воспользоваться имеющимся там специальным калькулятором.

Поэтому в 2024 году налог за прошлый год будет составлять 1,5% от минимальной зарплаты – 6 700 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.

Кто может не платить налог

От налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:

расположенную на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;

расположенную на территории, находящейся в оккупации или временно оккупированной Россией;

непригодную для проживания в связи с войной.

Чтобы избежать штрафов, нужно всегда забирать квитанцию об уплате. Опоздание с оплатой на 30 дней автоматически увеличит сумму налога на 10%, а более чем на месяц – на 20%.