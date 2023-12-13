Налог на квартиру в 2023 году
Налог на "лишние" квадратные метры платят лица, владеющие квартирой более 60 квадратных метров или домом более 120 квадратных метров. Ставку этого налога рассчитывает местная власть, учитывающая тип помещения и его расположение.
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Размер налога исчисляется от процента минимальной зарплаты в отчетном году, который не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить это взыскание нужно до 1 июля следующего года, то есть в 2024 году украинцы заплатят за 2023 год.
К слову узнать размер налога на конкретное жилье можно в личном кабинете на сайте налоговой. Для этого нужно воспользоваться имеющимся там специальным калькулятором.
Поэтому в 2024 году налог за прошлый год будет составлять 1,5% от минимальной зарплаты – 6 700 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.
Кто может не платить налог
От налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:
- расположенную на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;
- расположенную на территории, находящейся в оккупации или временно оккупированной Россией;
- непригодную для проживания в связи с войной.
Чтобы избежать штрафов, нужно всегда забирать квитанцию об уплате. Опоздание с оплатой на 30 дней автоматически увеличит сумму налога на 10%, а более чем на месяц – на 20%.