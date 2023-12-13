Налог на квартиру в 2023 году

Налог на "лишние" квадратные метры платят лица, владеющие квартирой более 60 квадратных метров или домом более 120 квадратных метров. Ставку этого налога рассчитывает местная власть, учитывающая тип помещения и его расположение.

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Размер налога исчисляется от процента минимальной зарплаты в отчетном году, который не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить это взыскание нужно до 1 июля следующего года, то есть в 2024 году украинцы заплатят за 2023 год.

Обратите внимание! Налог начисляется только за избыточные квадратные метры. Например, если человек владеет домом на 125 квадратных метров, то будет платить он всего за 5.

К слову узнать размер налога на конкретное жилье можно в личном кабинете на сайте налоговой. Для этого нужно воспользоваться имеющимся там специальным калькулятором.

Поэтому в 2024 году налог за прошлый год будет составлять 1,5% от минимальной зарплаты – 6 700 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.

Кто может не платить налог

От налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:

расположенную на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;

расположенную на территории, находящейся в оккупации или временно оккупированной Россией;

непригодную для проживания в связи с войной.

Чтобы избежать штрафов, нужно всегда забирать квитанцию об уплате. Опоздание с оплатой на 30 дней автоматически увеличит сумму налога на 10%, а более чем на месяц – на 20%.