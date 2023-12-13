Податок на квартиру у 2023 році

Податок на "лишні" квадратні метри платять особи, що володіють квартирою на понад 60 квадратних метрів або будинком більш ніж 120 квадратних метрів. Ставку цього податку розраховує місцева влада, яка враховує тип приміщення та його розташування.

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Розмір податку вираховують від відсотка мінімальної зарплати у звітному році, який не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Сплатити це стягнення потрібно до 1 липня наступного року, тобто у 2024 році українці заплатять за 2023 рік.

Зверніть увагу! Податок нараховують лише за надлишкові квадратні метри. Наприклад, якщо особа володіє будинком на 125 квадратних метрів, то платитиме вона лише за 5.

До слова дізнатися розмір податку на конкретну оселю можна в особистому кабінеті на сайті податкової. Для цього потрібно скористатися спеціальним калькулятором, що там є.

Тож у 2024 році податок за минулий рік становитиме 1,5% від мінімальної зарплати – 6 700 гривень. За кожен додатковий квадратний метр доведеться платити 100,5 гривні.

Хто може не платити податок

Від податку звільняються фізичні особи, які мають нерухомість:

розташовану на території, де ведуться або велися активні бойові дії;

розташовану на території, яка перебуває в окупації або була тимчасово окупована Росія;

непридатну для проживання у зв’язку з війною.

Аби уникнути штрафів, потрібно завжди забирати квитанцію про сплату. Запізнення з оплатою на 30 днів автоматично збільшить суму податку на 10%, а на понад місяць – на 20%.