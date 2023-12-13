За що доплачуватимуть українці

5 грудня цього року НКРЕКП затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та відрегулювала Кодекс газорозподільних систем.

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У зв'язку з цим оператори газових мереж незабаром мають зробити дві речі:

привести чинні договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору;

проінформувати співвласників багатоквартирних будинків про укладення договору за формою Типового договору, розмістивши інформацію про це в рахунках на оплату послуг з доставки газу.

Дія цього договору поширюється на усіх споживачів, які підключені до розподілу газу. Підписи сторін для цього документу не потрібні.

Коли дізнаємося ціни на техобслуговування

Скоро у платіжках за газ з'являться нова графа за техобслуговування. Оплачувати цю послугу потрібно буде раз на рік за ціною, яку встановить оператор ГРМ.

Тож до 5 січня 2024 року оператори ГРМ зобов'язані сформувати та опублікувати кошторис на техобслуговування кожного багатоквартирного будинку, який вони обслуговують.

Нагадаємо! Це регулюється Законом України "Про житлово-комунальні послуги".