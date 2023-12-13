За что будут доплачивать украинцы

5 декабря этого года НКРЭКУ утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах и отрегулировала Кодекс газораспределительных систем.

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В связи с этим операторы газовых сетей вскоре должны сделать две вещи:

привести действующие договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствии с Типовым договором;

проинформировать совладельцев многоквартирных домов о заключении договора по форме Типового договора, разместив информацию об этом в счетах на оплату услуг по доставке газа.

Действие этого договора распространяется на всех потребителей, которые подключены к распределению газ в. Подписи сторон для этого документа не требуются.

Когда узнаем цены на техобслуживание

Скоро в платежках за газ появится новая графа по техобслуживанию. Оплачивать эту услугу нужно раз в год по цене, которую установит оператор ГРМ.

Поэтому до 5 января 2024 года операторы ГРМ обязаны сформировать и опубликовать смету на техобслуживание каждого обслуживаемого ими многоквартирного дома.

Напомним! Это регулируется Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах".