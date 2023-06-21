За "лишние" квадратные метры придется платить: какими будут налоги на недвижимость с 1 июля

Уже 1 июля для украинцев придут платежки с налогами на недвижимость. В лишние квадратные метры придется доплатить.

Какими будут налоги на недвижимость в июле

Уже 1 июля 2023 украинцам поступят квитанции за квартплату и если в их собственности больше допущенной нормы квадратных метров, они будут платить налог. Заплатить за него нужно в течение 60 дней, а если счет не поступил – самим обратиться в налоговую службу.

Читайте также В Минфине отреагировали на информацию о сборе налога с волонтеров

Украинцы во время войны не платят квартплату, если имеют в собственности. Если у гражданина есть и квартира, и дом, то их площадь не должна превышать 180 квадратных метров.

Сумма налога не может превышать 1,5% квадратного метра от минимальной заработной платы за отчетный 2022 год (6 500 гривен). Так что максимальная ставка за каждый лишний квадратный метр будет 97 гривен 50 копеек.

Этот налог вообще не платят люди, чье имущество на оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Также если квартира, которая больше нормы, разделена между двумя семьями – налог платить не нужно. В случае уклонения от уплаты налога в течение 30 дней, начисляется штраф в размере 10% от суммы, если лицо не платит более 30 дней, штраф будет составлять 20%.

Долги за коммуналку можно оплатить в рассрочку

Если у лица возникла проблема с долгами за коммуналку, вы можете оформить специальный договор реструктуризации задолженности за полученные сервисы. Это позволит выплачивать долг по частям.

Настоящий договор можно заключить на задолженность по следующим услугам:

снабжение теплоэнергией и горячей водой;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным зданием;

вывоз бытовых отходов.

Чтобы оформить рассрочку на долг по коммуналке, нужно обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса". Для этого нужно предварительно записаться по этой ссылке и подать заявление.