Якими будуть податки на нерухомість у липні

Вже 1 липня 2023 року українцям надійдуть квитанції за квартплату і якщо у їх власності більше допущеної норми квадратних метрів, вони платитимуть податок. Заплатити за нього потрібно протягом 60 днів, а якщо рахунок не надійшов – самим звернутися до податкової служби.

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Нагадаємо! Українці під час війни не платять квартплату, якщо мають у власності квартиру площею до 60 квадратних метрів або будинки до 120 квадратних метрів. Якщо громадянин має і квартиру, і будинок, то їх площа не повинна перевищувати 180 квадратних метрів

Сума податку не може перевищувати 1,5% за квадратний метр від мінімальної заробітної плати за звітний 2022 рік (6 500 гривень). Тож максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр буде 97 гривень 50 копійок.

Зауважте! Цей податок взагалі не сплачують люди, чиє майно на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Також якщо квартира, яка є більшою норми, розділена між двома сім'ями – податок платити не потрібно. У разі ухилення від сплати податку протягом 30 днів, нараховується штраф 10% від суми, якщо особа не платить понад 30 днів, штраф становитиме 20%.

Борги за комуналку можна сплатити в розстрочку

Якщо в особи виникла проблема з боргами за комуналку, ви можете оформити спеціальний договір реструктуризації заборгованості за отримані послуги. Це дозволить виплачувати борг частинами.

Цей договір можна укласти на заборгованість по таких послугах:

постачання теплоенергії та гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком;

вивезення побутових відходів.

Щоб оформити розстрочку на борг з комуналки потрібно звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу". Для цього потрібно попередньо записатися за цим посиланням і подати заяву.