Якими будуть податки на нерухомість у липні
Вже 1 липня 2023 року українцям надійдуть квитанції за квартплату і якщо у їх власності більше допущеної норми квадратних метрів, вони платитимуть податок. Заплатити за нього потрібно протягом 60 днів, а якщо рахунок не надійшов – самим звернутися до податкової служби.
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Сума податку не може перевищувати 1,5% за квадратний метр від мінімальної заробітної плати за звітний 2022 рік (6 500 гривень). Тож максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр буде 97 гривень 50 копійок.
Також якщо квартира, яка є більшою норми, розділена між двома сім'ями – податок платити не потрібно. У разі ухилення від сплати податку протягом 30 днів, нараховується штраф 10% від суми, якщо особа не платить понад 30 днів, штраф становитиме 20%.
Борги за комуналку можна сплатити в розстрочку
Якщо в особи виникла проблема з боргами за комуналку, ви можете оформити спеціальний договір реструктуризації заборгованості за отримані послуги. Це дозволить виплачувати борг частинами.
Цей договір можна укласти на заборгованість по таких послугах:
- постачання теплоенергії та гарячої води;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- утримання будинків і споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком;
- вивезення побутових відходів.
Щоб оформити розстрочку на борг з комуналки потрібно звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу". Для цього потрібно попередньо записатися за цим посиланням і подати заяву.